張惠雅匿公廁做檢測呈陽性

Regen憶述於周日（20日）凌晨發病，周身骨痛、流鼻水、發燒、發冷及喉嚨痛等徵狀，起初以為是淋雨所致，至昨日她有事要去觀塘，回家前順便在商場買快速測試包，即時做檢測才知染疫，「我匿埋喺廁所（商場）檢測，超快，未夠一分鐘就出咗兩條線」。回家後即困在房間隔離，她決定不出房及不洗澡，直到檢測呈陰性為止。Regen稱沒接種疫苗，但不太擔心，目前只像傷風感冒般。

有線新聞主播李文欣中招

有消息指有線新聞主播李文欣前天做快速測試呈陽性。有線昨日發聲明回應，「有線電視新聞部一名主播於昨日（2月21日）在家快速測試呈陽性，該主播正等候政府檢測報告，最後上班日期為2月20日。公司現正追查過去7日曾與該主播接觸的員工，安排快速檢測。新聞部完成全面清潔及消毒，運作如常，不受影響」。聲明又指，會密切留意同事健康狀况，並採取適當措施跟進，公司清楚防疫指引，所有員工在辦公室範圍內必須戴口罩，所有主播及幕前出鏡員工亦必須戴口罩，以減低感染風險。

娛樂組