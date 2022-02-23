歡聲淚影是人生 楚原金句洗版

最幸運變最難堪

楚原發表得獎感言時大談人生哲理，他說：「將一個終身成就獎頒畀一個終身無乜成就嘅楚原，你哋即係監生要我講句受之有愧啫，我的確係受之有愧。回首半生青衫人老，喺漫長嘅人生中，有開心嘅時候，但係困難嘅日子亦不少，人生大概都係失意倍多如意少。我破咗香港賣座紀錄（電影《七十二家房客》），老闆即刻同我簽張新合同，人工加咗10倍，個個都話我係香港最幸運嘅導演。十幾年之後，我嘅戲唔賣錢喇，拍完幾部X街片呢，就想拍《天龍八部》。在開鏡前一日，方逸華小姐出嚟撕咗張通告唔畀拍，入到寫字樓第一句就問我，邊個畀你拍《天龍八部》？蝕咗本你有得賠咩？最後兩句就係話『楚原，你根本唔懂電影藝術！根本唔識拍電影！』於是，人人都話我係邵氏公司最難堪嘅導演。」

明天總比昨天好

楚原續道：「但係『人生』呢兩個字呢，就係『歡聲』同『淚影』4個字砌成，無乜奇怪。任何人，無論你昨日幾風光、幾失意，明日天光時，你一樣要起身做番一個人，繼續生活落去，因明天總比昨天好，呢個就係人生！所以我會向前望，不會眷戀『舊時點點點』，因『舊屎』已被廁所水冲走，是過去。人生原來同打麻將一樣，有東南西北風，你打到北風嘅時候，又係另一個人生。如果你好似我咁，老到無得撈喇，記得後生剩番個錢，老到好似我咁，連終身成就獎呢個老人牌都攞埋，咁你就應該，應該咩呀？應該『管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲』，到老嘅時候，無論外面發生咩事，『管它喜怒哀樂，管它恩怨情仇』，全部都當佢係菩提明鏡，笑吓就算㗎喇。古今多少事，都付笑談中。最後我送畀大家我喜歡嘅幾句說話，『當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥』，咁你就可以好驕傲咁同自己講，你無負此生！」該片段當年已被網民狂洗版，現在又再度翻hit，激讚楚原的人生金句感人肺腑、發人深省。

娛樂組

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