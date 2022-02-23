楚原兒子發悼文 喪禮家人閉門憑弔 兩周前致電拜年 李婉華稱「老竇」聲如洪鐘

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楚原兒子張詩樂透露父親的喪禮會低調、家人閉門憑弔。他向傳媒發悼文，「誰伴明窗獨坐，和我影兒兩個。燈燼欲眠時，影也把人拋躲。取自《如夢令·誰伴明窗獨坐》宋代：向滈。念父親楚原（1933—2022）多謝各界關心，先父不負此生，遺願一切從簡，喪禮由家人閉門憑弔，望有心人每看香港電影，可給丁點懷念。張詩樂 泣告（22-2-2022）」。

李婉華難接受「老竇」離世

楚原的死訊傳出令圈中人感突然，不少曾合作的幕前幕後均悼念這位令人敬重的前輩。楚原曾參演電視劇，當年拍攝TVB處境劇《卡拉屋企》演「白頭佬」一角，李婉華是他劇中的女兒，多年來李婉華稱呼他「老竇」沒有變；她移居加拿大多年，一直也跟楚原保持聯絡，前日盧宛茵（《卡拉屋企》飾演「肥媽」）告知這噩耗時，她不敢相信。昨日李婉華接受《明報》電話訪問，稱兩星期前曾致電「老竇」楚原拜年，對方還聲如洪鐘跟她談笑，提到「肥媽」時，叫她代問候；李婉華稱「肥媽」最近忙拍劇，待有空閒才聯絡。楚原還笑說：「兩公婆，無計較啦！」李婉華稱雖離港多年，每次返港她一定會相約「老竇」見面；2019年與去年8月返港也有見面，她知道楚原已很少出街，很多人想見他也被婉拒，但每次她返港提出見面，他一定答應，說：「阿女約我，一定要出嚟！」

約定加拿大返港飯敘

李婉華表示去年返港時，因限聚令跟楚原只能4人約會，她與楚原夫婦及盧宛茵在尖沙嘴飲茶，大家又一起看南紅的大戲演唱片段好開心，最後是老竇堅持請她飲茶，婉華哽咽說：「農曆新年致電拜年時，我跟老竇講，現在熔斷機制我不能由加拿大返港，我叫他一定要等我，我要請他食飯，大家約好了！」回憶30年前合作拍劇，她稱這段時間對《卡拉屋企》一眾演員也是最開心的時間，大家似家人般，相信楚原也很珍惜這段日子。她稱小時候看粵語長片，楚原執導的電影《可憐天下父母心》令她哭濕手巾，還有他執導的武俠電影也是伴着她成長。楚原是大導演，自己有機會跟他拍電視劇演父女，是難以想像的緣分。她記得拍攝時「老竇」的專業，沒有架子又肯跟他們玩，是大家的開心回憶。

成龍永記楚原人生金句

成龍在社交平台悼念楚原，他寫道：「聽說楚原前輩走了，與他合作《警察故事》系列的記憶還很清晰，回頭看，已經這麼多年過去了。他以前曾說過『任何人，無論你昨天多風光，無論你昨天多失意，明天起身的時候，你一定要做回一個人，生活下去，明天總比昨天好，這就是人生』。我們這些後輩會永遠記住你這句話。願你安息。一路好走。」

鄭秀文讚仁慈幽默愛護後輩

鄭秀文1993年跟楚原合作電視劇《大頭綠衣鬥殭屍》，她在社交平台悼念，「你仁慈幽默，愛護後輩，讓當時初出茅廬的我，不但不感壓力，甚至被鼓舞了演出，在你身上也見證了『專業』的意義。衷心感謝你一生為我們留下了那麼多美好而令人難忘的作品。謝謝你」。王晶稱楚原是他敬重的導師，當年在邵氏在對方身上學了一輩子夠用的東西，學的並不是拍電影，而是做人。