【開箱】《神聖電視台》 爭奧斯卡影后 星級傳道人走紅與隕落

真人真事 改編同名紀錄片

《神聖電視台》是根據同名紀錄片改編的傳記電影，講述來自虔誠基督教家庭的Tammy Faye，念聖經學院時邂逅Jim Bakker，兩人閃婚輟學，並巡迴美國傳教；Tammy憑歌聲及利用布偶講道，吸引基督教電視頻道CBN創辦人Pat Robertson注意，邀請他倆加盟，成為兒童節目主持，大受歡迎。經Pat介紹，又認識了取態保守的知名牧師Jerry Falwell。在一個派對上Tammy不認同後者的觀點，認為信仰不應政治化，亦不該排擠同性戀者。之後她鼓勵丈夫Jim外闖，1974年兩人離開了CBN，創辦了PTL頻道，節目《PTL俱樂部》深受觀衆歡迎，增設的捐款環節，更財源滾滾，晉身福音歌手的Tammy亦十分成功。

名成利就的Tammy，邀請母親Rachel和繼父Fred，到她與Jim的大宅居住。Rachel目睹PTL做節目的方式，雖難以否認部分觀衆深受感動，同時也質疑PTL的財政來源，並端出新聞報道指PTL牽涉斂財的不當行為，提醒天真的Tammy，不要被人操控。當PTL愈來愈受歡迎，傳媒質疑它財政的聲音也愈多。此時跟Jim已有一女的Tammy再度懷孕，兩人的關係卻大不如前，她跟音樂監製Gary陷入出軌邊緣，最終後者被Jim解僱，斬斷情緣。此時的Jim全心投入興建基督教主題樂園，被冷落的Tammy染上藥癮。1980年代，同性戀者不容於基督教會，Tammy卻在節目中訪問染上愛滋病的同志牧師Steve Pieters，觸怒Jerry Falwell。其後Jim被揭性侵教會的前秘書，又捲入債務等醜聞，於1989年涉嫌詐騙被捕，罪成入獄的Jim後來同意跟Tammy離婚。她其後四處尋找工作機會，卻經常碰壁，片尾應邀到大學的基督教音樂會擔任特別嘉賓，以歌聲感動觀衆作結。

《神聖電視台》由《情人眼裡巴基斯》米高蘇華特（Michael Showalter）執導，《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓扮演Tammy，憑《夢想期限tick, tick... BOOM!》角逐奧斯卡影帝的安德魯加菲（Andrew Garfield），則飾演Jim。

每日長時間化妝皮膚受損

《神聖電視台》亦獲最佳化妝及髮型提名，不少觀衆稱完全認不出謝茜嘉。她為這角色付出不少，為了模仿Tammy Faye的笑容，要戴上假牙，每天化妝由4至7小時不等；謝茜嘉曾在訪問中表示，拍完《神》片，部分皮膚永久受損，犧牲不少。之前三度角逐奧斯卡落敗的她，今年可會實現零的突破？值得留意。

作為傳記電影，對比《成為里卡多之路》和《史賓沙》只選取女主角生命中的幾天成為全片重心，《神聖電視台》較類近去年港片《梅艷芳》，只記載主角的重要時刻；然而《神》片也不是拍到Tammy Faye生命盡頭，片中她跟Jim離婚後劇情就結束。與有份建造基督教主題樂園的Roe Messner再婚，後者捲入破產詐欺罪，以及Tammy的事業下半場等，片中都沒有敘述。Jim與Tammy既是夫妻，也是「生意」拍檔，PTL高峰期有1300萬訂戶；Jim主力創建的Heritage USA被喻為基督教版迪士尼世界，當中有水上樂園、教堂、火車、購物區等，曾是美國第3大主題公園，每年招待600萬遊客，收入之豐可想而知。當被揭詐騙及性侵醜聞後，夫婦倆的豪奢生活亦曝光。電影尾聲當Jim與Tammy再見面，前者稱在獄中仔細看聖經，發現以前行差踏錯，就顯得十分虛偽。反而Rachel死後，Tammy出席喪禮，繼父Fred把以前Tammy買給母親的皮草大衣交回她手上的一幕，拍得真摯。Rachel一直對女兒女婿的豪華生活不以為然，Tammy贈送皮草，Rachel很抗拒，經外孫女游說才勉強收下。Jim爆出醜聞後，牧師Jerry接管PTL，Tammy以為家當盡失，沒想過母親會偷偷收藏了皮草。Fred告訴Tammy，「Rachel藏起皮草時說：『我女兒辛苦掙的錢，怎能給那浸信會肥佬（Jerry）？』」Tammy聞言即熱淚盈眶。

謝茜嘉翠絲頓演技發揮得最淋漓的一幕，不靠化妝髮型，講述Tammy在錄影廠瞥見Jim一手牽着女員工，但笑意盈盈的注視男拍檔Richard，兩男的親密互動，也暗示了Jim疑是雙性戀者；謝茜嘉把Tammy從恍然大悟到失落傷心，凝結在幾個帶着茫然的表情。