上周除口罩睇超級碗決賽 Justin Bieber染疫 巡唱延期

Justin Bieber世界巡迴演唱會原定2020年3月舉行，受疫情影響，表演一再延期，上周五剛於聖地牙哥打響頭炮，贏得一致好評後，Bieber隨即宣布確診，令到前日在拉斯維加斯的第2場表演，被迫延至6月28日開騷，樂迷亦可選擇退票。

經理人取笑富商播毒

巡唱主辦單位透過社交媒體公布押後演出的聲明：「Bieber對此（延期）深表不滿，但粉絲和工作人員的健康，永遠都是我們的首要考慮。」今次巡唱將會橫跨五大洲約20個國家及地區，合共舉行超過90場表演，完成美國場次後，Bieber將會移師歐洲、南美洲、非洲及澳洲等地開騷，直至明年3月閉幕為止。

如今Bieber染疫，暫時大會公布押後一場表演，至於其他場次會否受到影響則未有提及。事後Bieber經理人Scooter Braun透過社交媒體表示，美式足球超級碗決賽當天，跟Bieber夫婦共處貴賓席的富商好友John Terzian「去年12月亦曾傳播病毒予Braun」，後者以開玩笑方式稱Terzian早有前科，懷疑對方是超級播毒者。不過，其後Braun又改口稱「我並非指Terzian傳染Bieber」，只是「怕了他」而已。

無罩觀戰 曾被網民炮轟

值得一提的是，當日在球場貴賓席的荷李活明星，除了Bieber夫婦外，還有辛潘（Sean Penn）、查莉絲花朗（Charlize Theron）、賓艾費力（Ben Affleck）與女友珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、麥迪文夫婦、名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）、名模Kendall Jenner和NBA球星男友戴雲布克卡（Devin Booker）等均未有戴上口罩觀戰，惹來網民炮轟。如今Bieber確診，荷李活隨時出現「超級碗群組」，情况令人擔心。