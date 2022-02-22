商台拍檔麻利確診Omicron 鄭裕玲檢測陰性 戴雙層口罩開咪

麻利撰長文講述今次經歷，她解釋之前沒透露確診，是她瞓到似入了時間艙，不分日夜地瞓。她說：「對住個世界無咩想講，已經搞成咁，仲有咩好講，所以有精神先整理下感想，每日活動量好少。講到好似中六合彩咁，其實我心裏已有咗呢個預感，沒可能坐喺度無經歷，就去叫人冷靜啲、放鬆啲。無經過苦難嗰啲人，就唔好出嚟講呢講路嘞。」

麻利：喉嚨似被刀𠝹

麻利透露沒接種疫苗、選擇服用中藥、沒食Panadol、病徵明顯兼好大幅度上落等。她坦言會認真對待每個病徵，包括發冷、發燒、沒胃口、多痰、咳及喉嚨痛等，她寫道：「平時重感冒喉嚨痛，係火燒感覺，但Omicron嘅喉嚨痛，係似喉嚨被𠝹刀𠝹傷咗咁痛，每吞一次口水就翻𠝹一次，似刀傷劇痛。終於到了有想食嘢嘅衝動，但只係衝動，因好易攰。我只食通心粉。」

不敢出街做檢測

她稱連日被追問檢測結果，覺得大家不要太迷戀檢測答案，「有病嘅人要坦白面對身體有唔妥，而唔係望住一條線、兩條線嚟決定做乜。仲有人夠膽叫我出街檢測。我喎！燒緊喇喎！行走中的Omicron喎！仲出街？自問無力揸車，即係走去坐車？咁我點確保無傳染畀人嘅危險？我覺得呢個病贏在個腦，輸在無人肯用吓腦」。她表示應付Omicron需要冷靜，「聆聽自己需要，瞓覺、熱檸檬水、維他命B、C、D、Zinc。繼續專心養好身體係本月重點」。

商台回覆有關麻利確診，「本台主持麻利初步確診，最後上班日期為2月14日，工作期間均有佩戴口罩。為安全起見，本台已即時安排清潔和消毒有關工作地點，相關節目的同事由事發起7天自我居家隔離，每天盡量做快速檢測，並且匯報檢測結果，以麻利最後上班日期起計7天，即2月20日，只要《口水多過浪花》團隊完成快速測試為陰性已屬安全，2月21日便可如常上班」。

Do姐不提拍檔染疫

昨日Do姐與余迪偉如常主持《口水多過浪花》，節目中未提及麻利染疫。他們解答聽眾問題時有一名海外醫護人員，Do姐說要多謝醫護，他們辛苦了。余迪偉送了一盆迷你非洲紫羅蘭給Do姐，後者開心拍照分享，見她戴雙層口罩加強防護。

娛樂組