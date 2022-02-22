名導兼演員楚原離世 享年87歲

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昨晨不適 入院兩小時後不治

楚原於1934年出生，是著名粵語片演員張活游之子，太太亦為粵語片女星南紅。1955年入行，1958年以24歲之齡獨立執導《湖畔草》，1960年拍出叫好叫座的社會倫理悲劇《可憐天下父母心》，70年代初執導粵語片《七十二家房客》大收560多萬，打破數年來嘉禾公司憑李小龍電影壟斷的票房紀錄；《七十二家房客》賣座，亦令一度消失的粵語片恢復製作。

執導《七十二家房客》成經典

楚原當年與導演李翰祥、胡金銓及張徹被譽為「四大帥」，他開創拍攝改編自古龍的武俠小說熱潮，由1976年《流星•蝴蝶•劍》開始到《天涯•明月•刀》、《楚留香》、《白玉老虎》、《三少爺的劍》、《多情劍客無情劍》等一系列作品。到1980年代執導電影跟周潤發、周星馳等合作。

2018年楚原獲香港電影金像獎頒終身成就獎，他上台領獎的感言成金句，他說被方逸華撕通告鬧不懂拍電影，成為大家口中邵氏公司最難堪的導演。他說：「但係人生這兩個字，就是歡聲、淚影四字砌成，無乜奇怪。任何人無論昨日幾風光、幾失意，明日天光一樣要起身做番一個人，繼續生活下去，因為明天總比昨天好，這個就是人生，『管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲』，當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你就可以很驕傲同自己講，你無負此生！」

有關楚原離世的消息傳出，跟他熟識的圈中朋友感突然，說希望是假消息，難接受楚原的死訊。文雪兒說由於疫情已兩年沒見楚原，過往他也鮮出席公開活動，但每年11月1日大家也會為他慶祝生日，一年一度見面。昨晚她收到消息難以接受。

李力持：他是傳奇導演

導演李力持回覆《明報》說：「剛剛收到消息，我從來沒有與楚原叔合作過，但知道他是一個響噹噹人物。他執導的電影《七十二家房客》和一系列古龍電影都是家傳戶曉，聽好多人講楚原叔是一個好叻、好聰明嘅人，可以同時拍兩三部電影，一場景可以跳幾個鏡頭拍，係一個傳奇導演，我好敬佩佢，轉做幕前又為觀眾接受。2018年獲香港電影金像獎終身成就獎， 他那段說話，我聽落好有味道，是有智慧的長者。聽到他離世消息感難過，聽聞他在家人陪同下離開，希望他去了一個沒痛苦的世界，家人節哀順變。」