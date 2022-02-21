北漂遇伯樂 極速回流香港 陳國邦簽新公司 要求「月月有糧出」

記者：林蘊兒

54歲陳國邦有感事業停滯不前，決定單人匹馬北上找發展機會，走了一圈又火速回港，完全是機緣巧合，「一直熱愛演戲，可惜香港工作機會有限，老友黎耀祥鼓勵我往內地一試，畢竟市場較大，機會亦多。去年4月漫無目標一個人上北京租屋住，到埗後才周圍發微信主動聯絡行內人找面試機會。第一個機緣巧合是我的舊同學導演黃真真，她也在北京，大家相約見面敘舊，介紹了寰宇林小強給我認識。第二個巧合是寰宇新戲《掃毒3天大地大》，原定有份演出的一名內地演員因撞期辭演，經林生和導演邱禮濤商量後，決定找我頂替角色。第三個巧合是因為疫情，新戲不能往外地取實景拍攝，於是就在流浮山搭建一條臨時『泰國村』，我隨團隊回港，前後在內地短暫逗留僅幾個月。回港後再重遇認識多年，在英皇電影擔任經理人的好友，他引薦我見老闆楊受成，促成合作簽約」。

陳國邦透露簽約前，開出兩個條件，第一條件是每年需騰出一段時間空檔，讓他繼續在大學任教，第二條件是講明「月月有糧出」，供他足夠基本生活開支。他感激老闆楊生應承兩個條件，從此不用再面對自己找工作、傾合約價錢和度期問題的壓力和尷尬煩惱。

不排除回巢拍劇

當年盛傳陳國邦感覺不受無綫重用，幾次角逐獎項被捧成大熱都擦身而過，意興闌珊離開。他對傳聞沒否認，不過今日的他對獎項沒有太大感覺，並說：「當年出道拍第一部電影《壯志雄心》，已有份角逐金馬獎，之後在香港電影金像獎和電視圈的頒獎禮都有提名。好多人替我失落獎項不值，自己沒有太大感覺，因為演出水準我可以控制，但獎項不同，所以不想為控制不到的事情不開心，到我這年紀，很多事情都學會放下。」

陳國邦承認有獎固然開心，只是沒打算去爭；如果要爭，寧願去爭取一個有發揮和挑戰的好角色。日後會否回無綫拍劇，他持開放態度，「簽英皇，未來發展重心會放在拍戲，一切工作上的事，都放心交由經理人處理。現在的我工作沒有底線，身為演員也不應事事落閘，相信只要是適合的工作，經理人才會接，信任公司一定『唔會送我去死』」。

他有留意自從曾志偉和王祖藍上任管理層後，無綫工作氣氛轉好，同行之間關係有改善，就如太太羅敏莊去年回巢主持節目《日日媽媽聲》也獲得很好評價。陳國邦認為有競爭不代表是敵人，要用廣闊胸襟對待同行，大家才會一齊向好。

女兒遺傳父母演藝細胞

陳國邦承認當日決定離家北上發展，最不捨得是9歲獨女陳禛。因為他一直希望在女兒10歲前，可以留在她身邊，看女兒成長，從小建立父女深厚感情。他冧笑爆陳禛喜歡睡在父母中間，每天也會惜面，又用電話傳「我愛你」短訊，非常黐父母。提起陳禛在電影《梅艷芳》扮演童年梅艷芳，被讚演得神似，小小年紀已演技精湛，陳國邦承認女兒遺傳父母演藝天分，控制情感比其他小朋友敏感細膩，與日常生活有關。

陳國邦說：「由細到大，陳禛都好有表演慾，常在家唱歌跳舞演戲，然後要我和太太輪流做評判。可能玩得遊戲多，啟發她的豐富想像力，拍戲時她就好易聽得明導演指引。例如平日她有跟我們鬥扮瞓覺扮得似，所以拍《梅艷芳》一場瞓覺戲，陳禛就做得到。我沒有因為女兒演技獲讚賞而引以為傲，我是為她對別人有禮貌、成熟懂事、樂天性格而感自豪。」陳國邦未知有沒有機會父女檔拍戲，表示不反對女兒將來入行，會讓她自由選擇，但目前最重要是她有快樂的童年。

場地提供：Mustard Seed Co-working Space