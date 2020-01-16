抗疫大使MIRROR宣傳片曝光

【明報專訊】電訊盈科主席李澤楷日前在中聯辦主任駱惠寧主持的「萬眾一心 合力抗疫」視像會議上表示，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民留家抗疫。昨晚MIRROR在ViuTV官方YouTube頻道上載12子拍攝的17秒宣傳片，他們戴口罩各自呼籲。首先隊長楊樂文（Lokman）說：「最近疫情嚴峻，大家一定要記住加強個人衛生，戴口罩，勤洗手。」緊接副隊長江𤒹生（Anson Kong）、姜濤、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）輪流發言，Anson Kong說：「冇咩事就留喺屋企，唔好出街喇！」姜濤表示：「身邊有老人家同小朋友，要特別多加照顧。」Edan說：「我哋每個人都做好自己。」Anson Lo稱，「亦都好想多謝醫護人員，對大家的付出」。最後12子齊聲說：「齊心抗疫。」