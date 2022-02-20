【開箱】《迷網追兇》 如何捉拿憑空消失的「幽靈」

太陽風暴後遺症

《迷網追兇》台前幕後班底強勁，由《秘密森林》編劇李秀妍創作，她憑此劇贏得第54屆百想藝術大獎最佳劇本，韓片《神之一手：鬼手篇》導演李凎及朴哲煥聯合執導，去年底入伍的《奶酪陷阱》徐康俊伙拍《醜女大翻身》金亞中、《回答吧！1988》金成均、《Sweet Home》李詩英及《暴瘋刑警2》金武烈合演。

Disney+自家製作美劇及韓劇，不似Netflix全季上架，而是跟電視台一樣每周播放一集，讓觀眾慢慢追看，《迷網追兇》也不例外，首集講述2005年太陽風暴吹襲地球，威力之大足以令地球毀於一旦。可幸的是，人類及時安裝「網格行星防護罩」（Grid），把破壞力降到最低，僅出現短暫的信息與電力供應停頓。

接着16年後的今日，負責管理和維修防護罩的管理局營運部職員金世河（徐康俊飾），某日在便利店揭發一宗命案，疑犯金馬鹿（金成均飾）殺害便利店職員後逃去，女警鄭拂曉（金亞中飾）追捕犯人時，神秘女子（李詩英飾）突然出現，並協助金馬鹿逃脫。離奇的是，這名共犯竟似「幽靈」般在鄭拂曉眼前憑空消失。原來金世河隸屬的管理局一直追查幽靈下落。究竟幽靈與防護罩有何關係？幽靈又是何方神聖？成為劇集主線。

李詩英愛拍動作戲

幽靈身世成為《迷網追兇》最大看點，首集未有披露太多資料，但從預告片可見，金世河在追查過程中，詢問幽靈是如何穿越到現在，暗示她可能是來自未來的人。飾演幽靈的李詩英日前接受本報訪問時，自爆拍攝期間並不太清楚角色結局如何，因為劇情走向不斷轉變。她又讚劇本完美，今季共有10集，但她覺得全劇足以拍成50甚至100集。

拳擊運動員出身的李詩英，坦言享受拍攝動作場面，能在新劇大展身手感到興奮，最難忘是與金亞中首次交手一幕。幽靈一角貫穿全劇，雖然戲分不算最多，但角色非常重要，令李詩英感到很大壓力，「以往拍劇甚少看playback，今次剛好相反，看到有不滿意的地方，即請求導演讓我重拍」。

金成均否認角色壞

其他角色背景亦很有趣，徐康俊飾演金世河，表面上是討好上司、希望準時收工的普通打工仔，但他加入組織似乎另有目的，他一直監視上司舉動，似乎急於追查幽靈下落；殺人犯金馬鹿因便利店職員一句普通對答而動殺機，更獲幽靈協助逃亡，身世並不尋常。飾演金馬鹿的金成均受訪時解釋，他其實不是壞人，雖然他做盡壞事，但這是生存本能，就像野獸覓食一樣，「角色沒有家人也沒有朋友，對生活感到恐懼，像動物一般生活」。

《迷網追兇》劇情緊張刺激，雖然謎團尚未解開，至少不會讓觀眾難以理解劇情。劇中不少特技場面，例如首集有把天空染成彩色的太陽風暴，以及包圍地球的防護網，視覺效果值得一讚。