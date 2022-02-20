《和平使者》結局收視破紀錄 水行俠閃電俠驚喜客串 落實開拍第2季

《和平使者》結局收視報捷，導演占士根跟主角約翰辛納昨日分別透過社交媒體公布喜訊，感謝粉絲支持，雖然未有提及實際數字，但二人透露第8集收視率比首集足足多出44%，同時創下HBO Max原創劇集單日最佳成績，當然要打鐵趁熱，宣布開拍第2季，令粉絲興奮不已。

粗鄙笑話首尾呼應

約翰辛納飾演「和平使者」源自去年上映《自殺特攻》，是個口出狂言，思想低俗，聲稱維護正義，卻殺人不眨眼的反英雄角色。新劇講述他在《自殺特攻》結局中槍卻大難不死，留醫5個月後出院，隨即接到國家任務，參與名為「蝴蝶計劃」的秘密行動。在最後一集，和平使者跟拍檔「義警」等大戰外星人「蝴蝶」，雖然以寡敵眾，最後仍獲慘勝，準備離開戰場之際，來自「正義聯盟」的超級英雄包括超人、神奇女俠、閃電俠和水行俠才施施然來到，令到和平使者非常不滿，忍不住破口大罵。

最令粉絲感驚喜的是，積遜莫瑪和艾薩米勒再披戰衣扮演水行俠與閃電俠亮相，至於超人和神奇女俠則屬替身演出，因此未有正面特寫鏡頭。劇中和平使者乍見水行俠即「爆粗」說：「你們這些廢物，回去跟海魚交歡吧！」水行俠聽罷一臉無奈：「我最討厭這種謠言。」閃電俠竟回答：「但這並非謠言啊。」這段對話正好回應《和平使者》首集講述約翰辛納出院時，跟清潔工人聊起水行俠喜歡跟魚性交的笑話，來個首尾呼應。

占士根接受《滾石》雜誌訪問時，提到邀請積遜莫瑪和艾薩米勒客串演出的過程，話說在《和平使者》開拍前，他已跟積遜莫瑪提起「水行俠跟魚性交」的笑話，一度擔心對方不悅，但他卻笑得開懷，並即答應演出；另一方面，占士根坦承並不認識艾薩米勒，於是透過中間人介紹，得悉艾薩是其影迷，結果一拍即合。有趣的是，當艾薩客串演出《和平使者》當日，占士根卻忙於拍攝Marvel超級英雄片《銀河守護隊3》，於是情商Marvel團隊協助製作，撮合兩大陣營一次攜手合作。

新片跟威利狼打官司

除了《和平使者》第2季外，占士根亦會跟約翰辛納再結片緣，後者落實演出真人結合動畫電影《Coyote vs. Acme》，故事講述華納經典動畫《Looney Tunes》主角威利狼（Wile E. Coyote）不滿ACME公司長期以來出售給他的武器，根本無法對付小鳥嗶嗶（Road Runner），為此決定告上法庭，而約翰辛納正是扮演辯方律師。新片由占士根監製、《忍者龜：魅影突擊》戴夫格林（Dave Green）執導，下月在新墨西哥開鏡。