被爆搭上人妻酒店密會 周子揚︰佢百分百未婚

不過昨日有傳媒報道收到讀者爆料，稱周子揚去年5月在酒局中認識30多歲人妻W小姐，之後兩人不時見面，日前一起到酒店密會。又有聲稱是周子揚與W小姐的WhatsApp對話截圖，有「baby」的親暱稱呼。該爆料者其後自稱是W小姐的丈夫，說曾目睹周子揚駕車送他太太回家，撞破兩人在車內有親密行為。該人夫說周子揚當時不知W小姐已婚，認錯說不會再見面。人夫又說與太太的關係已無法修補，又見周子揚扮受害者，所以公開事件。周子揚向傳媒表示爆料者是W小姐的前度，可能自己近期多新聞，有人想趁機誣衊他。

「是正常朋友社交」

周子揚昨日回覆《明報》稱不想回應太多，不想被人亂作新聞。他稱W小姐百分百未婚，現在是單身，他亦是單身。兩人上次見面是一班朋友打邊爐，有男有女，是正常朋友社交。

娛樂組