落選《造星》無阻追夢 黎啟峰獲老闆賞識全力攻樂壇

Edward自覺幸運，原本唱歌只是為興趣，直至有次在餐廳唱歌，認識到現時公司的老闆，後者被他歌聲吸引，更為他成立唱片公司，讓他做音樂創作。得到老闆賞識及大力支持，Edward為表誠意已辭去教職，全力發展歌唱事業，他說：「之前是教攝影和電影設計，試過街頭唱歌，也曾參加比賽。我覺得人生是需要不同嘗試，若過了30歲才試會太遲。公司也很支持我，不但有糧出，就連我的日常生活也照顧到；壓力當然有，但我會捉緊機會，不會辜負公司對我的投資，除了往創作歌手方向發展外，稍後也會學演戲及跳舞，希望之後可幫公司賺錢。」

視MIRROR為學習榜樣

談到參加《造星》被淘汰，Edward承認當時未具入圍條件，所以這幾年不斷反思，從而進步。若當年幸運被選中加入MIRROR，只是十二人中的一員，但現在整間公司為他而設，是否覺得更好？Edward說：「我有這個想法，因照顧十二人是需要很大資源，而我在這間公司，老闆將全部資源和精力都投放在我身上。」見到MIRROR爆紅會否羨慕？他表示不會，MIRROR有他們的魅力和實力，令樂壇生色不少，「我會視他們為學習榜樣」。

記者：陳釗