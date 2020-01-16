夫妻檔拍ERROR新歌MV送驚喜 謝安琪收服四子 張繼聰加入爭老婆

ERROR新歌《愛情值日生》MV以2000年代為背景，肥仔變身當年台劇主角帥哥，阿Dee是韓劇《藍色生死戀》的Oppa，保錡是香港icon MK仔、193搖身一變成為日系電車男。四人跟謝安琪拍拖，由星期一至四，一人負責一日，張繼聰則包辦五、六、日。

謝安琪望帶出快樂能量

張繼聰今次與老婆謝安琪合作拍MV，兩人也為ERROR宣傳新歌，謝安琪寫道：「老老實實，愛情，我真係沒練習太耐喇！不過呢個MV都好有感覺，可能係因為呢4個愛情值日生太可愛……希望呢個少少搞笑、多多甜嘅MV，都可以為大家帶嚟一啲小開心、小歡喜。 雖然我唔係七師傅，希望呢個MV都帶到一啲快樂能量畀你。」

歌曲講ERROR愛情觀

肥仔分享拍攝感受，說當日他們是拍完廣告直落再拍MV，經歷死亡38小時，看到MV後覺得好值得，稱這是ERROR 2022年頭炮情歌。

阿Dee解釋此曲是ERROR提出的愛情觀「一腳踏多船才是最浪漫最華麗的愛情」，他說無條件的愛，可以超越所有妒忌、背叛、憎恨等負面情緒，彼此之間只要捉緊「大愛」，就可以跨越所有道德觀念障礙，阿Dee說：「我心諗會唔會吹得太大？當然， 即使更大嘅波，YY（黃偉文）都接得住。」

黃偉文：歌曲意念好大膽

對於ERROR提出歌曲的意念，黃偉文形容好大膽，他寫道：「ERROR終於搵我寫歌，咁我點樣寫先至最似佢哋呢，我都好期待！其實主題大橋係佢哋四個比我嘅，我覺得係一個好勁、好大膽嘅idea，大家聽歌時可以留意吓。」至於歌曲有1980年代mood，是作曲兼監製何秉舜決定，他稱單是歌名《愛情值日生》已不似現代的歌曲。

保錡伙拍夫妻檔獲益良多

保錡以「超級無敵」感謝張繼聰與謝安琪，說人生中最意想不到是能跟他們夫妻檔合作。保錡回憶在大埔中心一間店舖賣袋時，看見張繼聰與謝安琪而衝上前合照 ，對他而言是很感動的事。又一次他參加歌唱比賽輸了，回家途中邊聽謝安琪的《3/8》邊流淚。他再次多謝謝安琪，說今次真的獲益良多。

娛樂組