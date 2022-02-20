母親舉殯 王賢誌無憾送最後一程

疫下未能安排土葬

王賢誌昨晨10時許由周思聰陪伴到場，他在完成母親告別儀式後受訪，眼泛淚光，表示因疫情關係，暫未能安排在港土葬，但喪禮不能太遲，故先處理。他表示告別儀式只安排父親、他及妹妹在場分享與母親生前點滴和感受，除了播放他與妹妹唱歌送給母親的片段，還找了一段與母親18年前上電視合唱粵曲的片段，他說：「這是一個很簡單、很溫暖的分享會及追思儀式。」

感激母親成就一家

王賢誌透露父親心情OK，比想像中平靜，已有心理準備，自己就忍不住淚水，他說：「我覺得喊不止是悲傷和不開心，還有很欣慰和滿足的眼淚，因為我覺得母親一生都很精彩和豐盛，成就了父親之餘，亦成就了我們幾個仔女，她的付出是很偉大，現在終於可以休息，她亦沒什麼遺憾。我再次多謝所有送花及到來致祭的親友，天氣冷加上疫情，真的非常有心。」

記者：林祖傑