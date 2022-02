【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月開畫,日前公開最新預告片,惹起粉絲無限聯想,推測《變種特攻》飾演「X教授」的柏德烈史超域(Patrick Stewart),甚至湯告魯斯(Tom Cruise)扮演新版「鐵甲奇俠」等都會客串。