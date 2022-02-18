演活「極品港女」 陳嘉寶被鬧好開心

《IT狗》已大結局，很多人讚Anjaylia演活「極品港女」KOL，她知劇中角色惹人討厭，不單止被不少網友怒罵，連身邊朋友看完也嗌「想打她」。Anjaylia說：「很開心，證明我演出成功。過往都是演些討好角色，做演員不可以輸打贏要，不討好的角色都要演，挑戰自己。」

說到她三年抱三很厲害，Anjaylia表示是計劃之內，因為她和家姐年齡相距10多年，小時候沒有人陪她玩，感覺很孤獨。現在見到大女Hosanna和二女Eliana一起耍樂，她們又疼惜Azaliah，可以一起陪伴成長是很幸福的事。Anjaylia笑言重量不重性別，不會追仔，決定封肚，並說：「生不是問題，教育才是問題，她們年紀雖小，但我們已從講故事灌輸正確價值觀，訓練她們自理能力及要尊重所有人，包括工人姐姐。」

拒母女檔拍廣告

至於如何兼顧家庭與事業，Anjaylia表示與老公有共識，她在外工作時，丈夫會留家照顧女兒。老公沒有意見？她說：「他一直支持我工作，做自己喜歡的事情，我不想跟社會脫軌。」

Anjaylia透露有廣告商找她母女檔拍廣告，但她不想，希望小朋友正常成長，因為現在網絡發達，若有人惡意抨擊小朋友，她會心痛。她表示想拍洗頭水廣告，因小時候見偶像周慧敏拍過，因為對方擁有一頭飄逸長髮，她才留長頭髮。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

服裝：Miu Miu

化妝：Meegan Seak

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com