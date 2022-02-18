姜濤柳應廷處男作入圍大阪亞洲電影節 「阿媽」毛舜筠：精神為之一振

記者：柯美

彭秀慧繼執導處女作《29+1》在《第12屆大阪亞洲電影節》獲「觀客賞」（觀眾票選大獎），第二部作品《阿媽有咗第二個》再獲大阪亞洲電影節青睞，入圍競賽項目。彭秀慧喜悅表示：「非常開心，今次再度入圍好感動，可說是回歸這個電影節，又有第二部執導作品交出來，好遺憾今年不能親身出席。我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐（毛舜筠），因為日本有很多香港影迷，希望他們透過這部電影認識香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影。」

姜濤Jer衝出香港好開心

《阿》片飾演「阿媽」的毛舜筠認為電影入圍為他們打了一支強心針，興奮說：「特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振。希望所有觀眾都喜歡此片，日後參與不同電影節，能夠旗開得勝。」

首次參演電影的姜濤和Jer既驚且喜，姜濤說：「《阿》片是我第一次拍電影，沒想過首次拍戲就可以入圍國際電影展，感到非常榮幸，希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出。」Jer表示和姜濤都投放了很多心血，很開心電影可以衝出香港，讓日本觀眾欣賞，藉此多加留意香港新演員，讓香港演藝圈愈來愈百花齊放，多謝導演彭秀慧和毛姐一直很用的心教導。

楊潮凱遺憾未能出席

首次執導的楊潮凱獲知入圍後很開心，「大會選了我和吳詠珊聯合執導的《喜歡妳是妳》入圍競賽單元，感到非常榮幸和鼓舞，多謝對我們團隊的認同，遺憾未能親身出席與日本觀眾一起欣賞這部戲，希望他們喜歡這作品，大家繼續支持香港電影」。

兩女主角談善言和楊偲泳意外又開心，楊偲泳說：「好榮幸亦好感恩，我會繼續努力做多些好的作品。」談善言感謝每一名幕前幕後，特別是導演、監製花了很多時間用心製作，令這個作品可以在日本上映。

盼日觀眾懷緬梅姐的非凡人生

《梅艷芳》導演梁樂民盼日本觀眾一同懷緬梅艷芳（梅姐），「八九十年代香港樂壇深受日本流行文化影響，梅姐生前也不止一次透露非常喜愛日本。今次《梅艷芳》能入圍大阪亞洲電影節，對於我們製作團隊，真的非常鼓舞。希望日本觀眾在重溫那個年代的音樂同時，也能跟我們一起，懷緬這名香港女兒的非凡人生」。

王丹妮再一次多謝大家對這部戲的支持及喜愛，身為演員覺得非常幸運，能夠接拍到這部有意義的電影，希望及祝福《梅艷芳》能夠走得更遠，繼續有更加多人認識香港傳奇天后梅艷芳的故事。

《緣》片導演第三次入圍

另外，《我的印度男友》及《緣路山旮旯》入選「特別關注香港電影」單元參展電影。執導首部港產Bollywood電影《我》的印度導演Sri Kishore對入選表示感恩，「特別感謝大阪亞洲電影節的評審團，選了《我》片，讓我有機會成為電影節重要的一分子。還要感謝高先電影給予的大力支持和鼓勵，令電影取得成功。我衷心感謝每一名參與這部戲的人」。

《緣》片導演黃浩然對再次入選大阪亞洲電影節感高興，並對電影疫下在港延期上映表示無奈，「好開心，因為我第一部戲《點對點》，同上一條短片《4x4》都有入選大阪亞洲電影節，在大阪認識了一班特別鍾意睇港產片的觀眾，今次日本首映早過香港上映，對我來說是一個經驗」。