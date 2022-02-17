【開箱】《窗邊女孩與對街屋中的女子》 玩轉驚慄類型 戲名劇透兇手

可疑的新鄰居

《窗邊女孩與對街屋中的女子》講述畫家Anna的丈夫Douglas任職精神治療師，某個下雨天早上帶同年幼女兒Elizabeth到監獄工作，後者不幸被囚犯謀殺，夫婦倆因此離婚，獨居的Anna開始酗酒，終日無所事事。當對面屋搬來新鄰居，Anna的生活才出現變化，她被新住戶Neil的俊朗外形吸引，對方還帶着9歲女兒Emma，都讓她想起從前的幸福家庭生活。

Anna拿着自製菜式登門拜訪，獲邀共進晚餐，席間知道Neil也是新近喪偶，大有相逢恨晚之感。她不但為Emma購買學校的慈善朱古力，又送贈畫筆給對方。怎料後來才知道Neil早有女友Liza。可Anna又發現對方可能對Neil不忠，而且也不友善地把她送贈給Emma的畫筆丟掉。她喝下大杯紅酒與混和鎮靜劑的晚上，在窗前窺探Neil住所的同時，目睹Liza被割頸滿是鮮血，她報警後擔心Emma安危，於是即使正下着她最恐懼的大雨，依然奮力跑過對面街，卻在中途不支暈倒。

Anna醒來後，警方告知她Neil家中沒任何命案發生，而且確定任職空姐的Liza正前往西雅圖的航班上工作。雖然警方認定她是酒溝藥出現幻覺，但Anna堅信目睹兇案發生，尤其準備往度假時獲悉Liza工作的航空公司，飛往西雅圖的航班還未正式啟航，她更肯定Liza之死與Neil有關，也在調查過程中發現，Emma媽媽逝世時，Neil曾是嫌犯；而Emma的女老師，也在一次Neil隨行的郊外旅行中從燈塔墮下身亡。Anna為了查出真相，不但往拜訪Emma的阿姨，甚至跟蹤Neil。

結局出人意表

曾在動畫《魔雪奇緣》聲演「安娜」的姬絲汀貝爾，劇中飾演Anna，並兼任監製，戲分可說從頭帶到尾；由失去女兒的哀傷，到恐懼下雨天的驚惶，又或者酗酒後撞板的喜感，姬絲汀都拿揑準確，不少評論給她熱烈掌聲。但看上述劇情，又不難令人聯想到衆多類近劇集及電影，例如愛美雅當絲（Amy Adams）主演的電影《窺密》（The Woman in the Window）和劇集《利器》（Sharp Objects）、愛美莉賓特（Emily Blunt）擔綱的《列車上的女孩》（The Girl on the Train），以致「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）執導的名作《後窗》和《蝴蝶夢》等；《窗邊女孩與對街屋中的女子》可說齊集心理驚慄類型的大成。

Anna一度被視為疑犯，從Liza屍體找到的畫刀有她的指模，而且在她閣樓畫室，也找到Neil和女兒及Liza的「全家福」畫像，卻被砸個稀巴爛。但Anna對畫像完全記不起來，真的會在醉後殺人嗎？其後Anna知道為她修理信箱的Buell原來偷偷住在閣樓，再發現他是精神病康復者，並曾是前夫Douglas的病人。結局可說出人意表，同時也到處漏洞，難以成理。只能說《寶貝小煞星》（The Good Son）麥哥利高堅（Macaulay Culkin）的角色借劇還魂，《窗邊女孩與對街屋中的女子》這劇名也早泄露真兇玄機。不過全劇最大驚喜在找到真兇之後，前往紐約的航班上，睡夢中醒來的Anna，發現本來坐旁邊的女士離奇倒斃廁所，她慌忙通知空中服務員，對方回覆她旁邊根本沒有乘客；再出現疑幻疑真的兇案，似為第2季鋪路。最特別是邀請了《孽緣》格蘭高絲（Glenn Close）客串演乘客，短短一幕戲動用了八度獲奧斯卡提名俱陪跑的格蘭，看來劇組也花了一番心思。