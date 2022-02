【開箱】《窗邊女孩與對街屋中的女子》 玩轉驚慄類型 戲名劇透兇手

【明報專訊】串流平台與傳統電視計算收視方式迥異,前者如Netflix現以觀眾收看時數定高低,後者始終局限於直播的特定時刻,難同日而語;也因此Netflix在選取內容方面,會傾向有追看價值的電影或劇集,譬如驚慄懸疑類型就選擇頗豐,曾為《魔雪奇緣》女主角「安娜」配音的《C奶同學會》姬絲汀貝爾(Kristen Bell),主演新劇《窗邊女孩與對街屋中的女子》(The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window),上月28日上架,正是其中之一。