《十八樓C座》染疫「周老闆」胃口好 《聲夢》潘靜文錄影前驗出初陽

《十八樓》監製交代染疫廣播員近况

無綫昨日接獲餐廳營運商通知，一名於電視城3樓西餐廳工作的員工初初陽，除3樓西餐廳工作的7名員工外，2樓員工餐廳的24名員工接受快速檢測，結果全部屬陰性。營運商已在3樓西餐廳全面深層清潔，明天將恢復營業。

商台廣播劇《十八樓C座》成員「周老闆」金剛、「祥嫂」朱雪梅、「無牙三姑」陳慕賢與「鐸叔」李錦相繼確診，商台前日表示已全面消毒。昨日《十八樓C座》播出前，先播放監製馮志豐的錄音，稱4名播音員染疫，其他成員要在家隔離，廣播劇會如常播出，但這幾天的聲音質素或不如平日。

「周老闆」金剛、「無牙三姑」陳慕賢都有在這集廣播劇現身，兩人中氣十足。劇中「周老闆」兩度致電飾演「孻表叔」的馮志豐，表示周記茶餐廳所有人均要強制家居隔離，並稱家居隔離人士要避免與家人接觸，去完洗手間要消毒。

「孻表叔」透過電話會議，跟「無牙三姑」等常到周記茶餐廳的街坊交代「周老闆」、「祥嫂」情况，他說：「周老闆雖然有兩聲咳，但好好胃口，食完大大份早餐就再睡覺。祥嫂仍有聲沙，請大家放心。」「孻表叔」被「無牙三姑」追問情况，他表示其檢測報告是陰性，相信隔離這星期後，周記茶餐廳可以重開。

江𤒹生新歌MV兩名工作人員中招

另外，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）本月11日拍新歌MV，有指當日現場兩名工作人員昨日確診。經理人花姐（黃慧君）回覆傳媒表示已即時做了快速檢測呈陰性，會再安排做檢測。

娛樂組