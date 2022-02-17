《智齒》14提名領先 《梅艷芳》逐12獎隨後 林家棟兩片爭影帝撼85歲謝賢

第40屆香港電影金像獎原本去年舉行，受疫情影響順延1年，並把2020至2021年度參選電影合併投票及頒獎，因此競爭激烈，今屆亦有不少新勢力湧現，且有多人同時獲兩項提名，譬如角逐影帝及影后的梁仲恆和王丹妮，同時獲提名最佳新演員獎。今年最佳女配角有6個席位，廖子妤分別憑《梅艷芳》和《智齒》入圍，鍾雪瑩則以《殺出個黃昏》角逐最佳女配角和新演員獎。

梁仲恆爭影帝謝蘇樺偉

從影69年的四哥憑《殺出個黃昏》入圍最佳男主角，他開心表示，「我入行時未有金像獎，到有的時候，又已經減產，我以為3年前獲金像獎頒終身成就獎後，演藝生涯便已『終身』，點知今年又有機會提名，電影就是那麼神奇，我要多謝田立秋（片中角色），多謝蔡鳳『馮寶寶』一齊殺出個黃昏；更加要多謝觀眾支持」。與四哥爭影帝的《濁水漂流》吳鎮宇表示，多謝大家對他的愛戴，會繼續支持香港電影及與新導演合作。有份角逐最佳男主角的《媽媽的神奇小子》梁仲恆，同時入圍最佳新演員，他感謝導演信任，亦多謝吳君如賞識，給予他寶貴演出機會；他又感謝蘇樺偉和蘇媽用自己的人生成就這故事，稱他們才是真正的hero。

林家棟分別憑《智齒》和《手捲煙》爭影帝，更以《殺出個黃昏》與何靜怡一同角逐最佳編劇，家棟稱除自己有提名，最開心是四哥及新人鍾雪瑩也入圍，並多謝監製和導演給他機會試做一個不頹的男人。

王丹妮爭影后新人獎

周秀娜、王丹妮、劉雅瑟分別憑電影《馬達‧蓮娜》、《梅艷芳》及《智齒》爭影后；周秀娜說：「電影拍攝時候適逢疫情，近日香港疫情又爆發，很艱難，入圍消息令我的心情有點不同。剛巧我目前正拍攝一場說我剛剛瞓醒的戲，也想知是否未醒，仍在發夢呀？」身在內地的劉雅瑟表示，「拍過《智齒》之後，哪怕沒有戲拍，我的職業生涯也沒有遺憾，因為遇到一個好角色太難了。因為《智齒》，讓我更有信心做演員，激勵着我走到現在；至於會否拿獎，就要看我的『王桃』（片中角色）有沒有那麽幸運了」。同時提名最佳女主角和新演員的王丹妮表示，從沒想過會有此成績，很感謝團隊和片中合作的每一個人，「有他們才有我，我會繼續努力，無論結果如何，我都好感恩」。

吳君如為再封后拉票

吳君如監製的《媽媽的神奇小子》獲最佳電影、編劇、男女主角、男配角、兩個新演員、原創電影音樂及原創電影歌曲共9項提名，「我聽到入圍『最佳電影』時激動到爆喊，因為我已半隻腳踏進幕後，如果可以和電影走下去，這對我來說是很大的鼓舞」。提到她入圍爭影后，君如說：「我1999年獲金像影后，至今相隔20幾年，告訴大家，我好恨攞！繼續我的神奇之路，現在向大家拉票。」

文念中籲留意紀錄片

《梅艷芳》獲12項提名，僅次於《智齒》，梁樂民與《怒火》陳木勝、《奪冠》陳可辛、《智齒》鄭保瑞和《好好拍電影》文念中角逐最佳導演，梁樂民表示，「相信這個提名不止是我個人榮譽，期待疫情能早點過去，電影能在戲院放映，我們能在大銀幕再見」。文念中對同時榮獲新晉導演及最佳導演提名表示榮幸，並藉此呼籲港人多留意紀錄片。《濁水漂流》則獲11項提名。

決不取消 入場需打針

另外，香港電影金像獎協會主席爾冬陞（小寶）昨日出席公布候選提名記者會時表示，現在暫定4月17日假尖沙嘴文化中心舉行頒獎禮，但要視乎疫情變化，以及有關場地是否重開；若未開便會用Plan B，改在九展舉行。由於防疫措施等限聚規定，座位有限，被提名者會優先安排，不過未接種疫苗者不能進場，小寶說：「就算他（她）得獎也沒辦法，看到時怎樣處理，將獎交到他們手上。 」他稱屆時亦會邀請第39屆得獎者出席，另設環節。小寶表示若疫情進一步惡化，不排除頒獎禮改在線上舉行或延期，但絕對不會取消。

記者﹕柯美

攝影﹕劉永銳

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