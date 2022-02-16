【開箱】《和風喫茶鹿楓堂》 偶像版《深夜食堂》秀色可餐

尊尼開戲力捧偶像

說《和風喫茶鹿楓堂》是偶像劇並無貶意，此劇由日本尊尼事務所旗下製作公司J Storm跟朝日電視台合作，主角如小瀧望、藤井流星及大西流星等，均屬尊尼旗下男團Johnny's WEST及浪花男子成員，就連劇集主題曲《黎明》亦理所當然由Johnny's WEST負責主唱。

深夜日劇的特色是短小精悍，《和風喫茶鹿楓堂》亦不例外，每集不過半小時，故事結構沒有很嚴謹的起承轉合，多以日常生活的零碎片段湊合而成，觀眾毋須思考，只需放鬆心情，適合情緒緊張的都市人睡前收看，感覺相當治癒。

以美食治癒失意人

故事講述鹿楓堂店主東極京水（小瀧望飾）繼承祖父餐廳，身為「貓奴」的他負責泡茶卻不擅下廚，身材健碩的咖啡師格雷（佐伯大地飾）像個大哥哥般可靠，嬌小玲瓏的甜品師中尾椿（大西流星飾）性格內向，主廚永江時堯（葉山獎之飾）則喜歡照顧別人。他們各擅勝場又互補不足，延續日本傳統待客之道，同時為食客解決煩惱。

例如鹿楓堂附近的茶葉店爺爺、孤獨的喪妻男、不敢示愛的記者等，都因為美食的治癒而重新找到生活方向。故事支線則是東極京水與孖生哥哥東極八京（藤井流星飾）的對抗，劇情仍未交代兄弟何以不和，只知身為酒店集團社長的八京，為了打擊弟弟先派出手下廚師角崎英介（白洲迅飾）在電視節目上挫其銳氣，再親自登門拜訪京水，暗示山雨欲來，兄弟勢將對撼。

加入BL元素吸客

劇中出現不少日本美食如茶漬飯、抹茶蛋糕、野菜天婦羅等，對於久未出門的哈日族來說，可謂極度誘惑。事實上，透過美食治癒人心的日劇多不勝數，《深夜食堂》和《孤獨的美食家》都是近年佳作。不過，《和風喫茶鹿楓堂》刻意加入近年大熱的BL（Boy's Love）元素，幸好點到即止，跟《昨日的美食》標榜西島秀俊與內野聖陽的同性戀情，猶有一段距離。

在第5集預告片段，無論工作與生活都在一起的鹿楓堂四子，因故相約到公眾澡堂共浴的半裸場面，便很惹人暇想；另外，格雷忽然「壁咚」京水，然後主動示愛，嚇得路過的時堯目瞪口呆，原來二人只是貪玩模仿少女漫畫情節等，都是BL劇集常見手法，無傷大雅。

《和風喫茶鹿楓堂》內容輕鬆，主角造型跟足漫畫原著，小瀧望英俊優雅，佐伯大地豪邁爽快，葉山獎之溫柔善良，大西流星精緻可愛，彷彿就是「美食版F4」，相信可以吸納不少粉絲追劇。但截稿前為止，Netflix暫時只得4集上架，情况跟連載中的電視動畫《鬼滅之刃遊郭篇》一樣滯後（黃viu已經播完全季），未知原因為何，是否值得檢討？