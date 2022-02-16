否認貪財 嫌2萬生活費太少 梅啟明稱梅媽眼矇耳聾受人唆擺

「當初是梅媽叫我告」

梅啟明分析梅媽脫離母子關係的原因，可能是他沒撤銷控告電影《梅艷芳》片商涉侵權，但他質疑梅媽年紀大，或受人擺佈，他說：「我2004年已註冊版權和商標，梅媽是否收了錢，所以不告？電影公司有心處理，應該找我，梅媽都近百歲喇，眼又矇耳又聾。我不怪她，或者她是受人唆擺、誤導。當初是梅媽叫我告，現在又說不告，不告為何註冊呢？」

梅啟明又否認激到梅媽入院，認為梅媽怕官司上身，所以才入院逃避，「單官司告上法庭是我的事，她不用驚，根本不是我激她，是她逃避，梅媽住緊千呎套房，我致電給她但不接聽。電影公司一定要找我和談，就算賠一蚊都好，要向公眾交代」。提到他被爆欠債，經濟方面能否應付官司？他說：「無錢都有另一個做法，難道無錢就死得咩？含冤就不可以，法律是否公正的？」問他覺得自己有否做錯？他咬牙切齒說：「我一定無。」他又攞出文件，稱有另一單官司獲判勝訴，目前被拖欠幾十萬元，本來想向梅媽借錢周轉，但遭拒絕，所以要借幾萬元街數。

做地盤廚房 炒到褲頭濕

問他為何不聽梅媽話？梅啟明說：「無理由歪曲件事都要聽。」談到梅艷芳透過信託基金供養梅媽，而梅媽多年來亦支持他，有否感恩？他反駁道：「她有幫，但我不感恩喎！梅媽每月生活費有25萬，她只給我2萬。」對於被梅媽和老婆鬧貪財，他說：「我貪就一早貪啦！每月得2萬元，你估我殘廢㗎，我有工作的，做地盤、裝修、廚房，炒到褲頭都濕，現在仲有做散工，得2萬元可以做乜？我要供養仔女；我個仔巴閉，12歲已識彈阿梅的歌。」

認有女朋友 無包二奶

提到被指包二奶？梅啟明否認道：「太敏感喇，我邊有本事包二奶！我不夠開支，女朋友是幫我的。大家點講我都不介意，最緊要人心要正，個個都有女朋友㗎喇！（有老婆還結識女朋友，可擔心影響小朋友心智？）我的小朋友無問題喎！如果老婆要離婚，我無所謂。」此時梅啟明大咳幾聲，續道：「死了就證明我無錯，歪曲我就不可以！」會否跟梅媽修補關係？他說：「無所謂，有邊個不想吖！她不是有個金山等我去謀，我有手有腳，况且梅媽已停止每月畀2萬元我喇！」

梅媽：佢咁多工作使乜欠債

住院休養的梅媽昨日接受《明報》電話訪問，獲悉被兒子梅啟明質疑收了錢才要他撤銷控告電影《梅艷芳》涉侵權，梅媽說：「我幾時叫他告人，無端端點解要告人！他要告人，現在就推落我身上。電影的事不關我事，我沒有收過人錢，他想點講就點講，點做就點做，我不想再講。」提到梅啟明有意修補母子關係？梅媽說：「咁佢又四圍搞？四圍講咁多？邊有母子想這樣，是他做成的！」

至於梅啟明稱向梅媽借錢遭拒，才透過借貸渡難關，現時有做散工掙錢過活？梅媽感嘆道：「咁你咪聽囉！他去炒嘢，去邊度炒？我去幫襯他呀，如果他咁多工作，已夠自己使啦，使乜欠債？（他說不夠開支？）睇他點使啫！他咁大使，唉……我沒氣講，我不理他喇。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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