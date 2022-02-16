自殘式工作節奏 太太陳婷提心吊膽 71歲張藝謀健康出事 靠藥維持說話

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2022冬奧閉幕（2月20日）在即，原來陳婷一直反對老公張藝謀擔任北京冬奧開閉幕式總導演，她說：「我想大概沒有人會像我這樣盼着大會結束的吧，對不起我沒有那樣的大格局，也不懂所謂的使命感，2008年（張藝謀擔任北京奥運會開閉幕式總導演）的壓力與艱辛史無前例，一步步走來沒有人知道，他甚至開玩笑，如果搞砸了，我們全家就逃亡吧。這一次我說『你忘了嗎？你要再來一遍嗎？』他沒回答。我就知道一切又要重演了，並且還是在他七十古稀之年。」

陳婷：害怕他突然倒下

陳婷抱怨張藝謀嫌自己每天消耗得還不夠多，在身體極度需要休息的時候，還要每天走5公里爆汗才罷休；假日想一家人吃個飯，看他百忙之中抽時間趕回來，都覺得給他添麻煩，耽誤了工作時間又要拿休息時間去補……這種自殘式的工作節奏，她實在看不下去，每一天都提心吊膽，害怕他突然倒下，卻又無能為力。

發高燒 工作量不減

陳婷稱張藝謀是西北人，很固執，你說你的，他做他的，「臨近北京冬奧開幕式最後幾個月都是靠藥維持才能說話，連續幾天發高燒忽冷忽熱，蓋兩層被子，但白天工作量絲毫不減。成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命！我知道他不會就此止步，只是默默地希望孩子的爸爸可以健健康康陪伴我們很久很久，所以很抱歉，我沒有辦法發自內心的支持。」