【開箱】《解禁男女》 保守SM愛情故事

隱藏特殊性癖好

《解禁男女》講述鄭智厚（李濬榮飾演）是溫暖可靠的主管，人際關係良好，做事穩妥圓滑，不僅獲上司重用，還受到女同事青睞。私底下他渴望成為臣服者，這特殊癖好一直是秘密，他怕被知道後，會貼上「變態」標籤。鄭智厚其後轉職公關部，遇上個性剛強、具領導力的女員工鄭智宥（徐玄飾）。後者誤取智厚的包裹，得悉他網購了一套性虐待用具，發現對方不可告人的秘密。慌張的智厚以為智宥會公開他的秘密，怎料智宥沒此想法，還十分尊重他的喜好。智厚被智宥剛強的個性吸引，智宥對俊俏的智厚亦有好感。智厚要求智宥當他的主人，後者答應嘗試，二人遂展開支配與臣服者的契約關係。

兩人平日是同事，到假日便會開始性虐待「遊戲」。智宥為了成為稱職的支配者，做足準備，智厚大為感動。智宥慢慢習慣「遊戲」模式，還從中得到快感。可是二人已開始超出支配與臣服者的關係，智宥想與智厚成為真正的情侶。智厚曾遭前女友嫌棄性癖好，而不敢相信愛情。他們的契約關係結束之際，兩人的秘密在辦公室傳開，面對各種歧視與懲處，智厚了解到自己愛上了智宥，最後兩人決定展開既是支配與臣服者，又是情侶的全新關係。

講解性虐待遊戲

《解禁男女》出現不少性虐待「遊戲」的相關用具，還詳細解釋性虐待意思。又稱SM的性虐待，是BDSM文化其中一部分，BDSM包含BD（Bondage & Discipline）綁縛與調教、DS（Dominance & Submission）支配與臣服、SM（Sadism & Masochism）施虐與受虐。戲中的徐玄是D（或稱Dom）支配者，李濬榮則是S（或稱Sub）臣服者，片中描述了支配者與臣服者關係及契約執行細節。如果以為《解禁男女》有像《格雷的五十道色戒》般火辣的性愛場面，肯定失望。片中只有一場吻戲，徐玄也沒任何裸露鏡頭，雖然有鞭打、滴蠟等性虐場面，但絕不「重口味」。對比肉體上的「痛苦」，導演朴賢貞似乎更想詮釋精神上的感受。李濬榮臉上又痛又爽又陶醉的表情，以及徐玄當支配者的氣勢，成為此片亮點。

《解禁男女》企圖透過有特殊性癖好男女，帶出都巿人尋找愛情的艱苦經歷，而且世上沒有完全平等的關係，結論是不管性取向，都只想找到對的人。如戲中的智厚，真實一面永遠被旁人眼光束縛，他一直希望找到願意幫他戴上頸圈的人。電影還帶出當你愛一個人時，願意為對方做出任何「變態」事，女主角就曾表示不明白，智厚舊愛明明說過喜歡對方，為何不願意當支配者？

近年拍戲為主的徐玄，今次抛開偶像包袱演出性虐待題材電影，獲粉絲大讚，稱個性單純的徐玄變身支配者，表現出優秀演技。不過也有觀衆認為她的表現只是一般，有放不開的尷尬感覺。其實這可能是導演的要求，智宥首次當支配者，太熟練反而不適合。男團U-KISS出身的李濬榮，角色討好，受虐時興奮表情既真實又可愛，表現讓人驚喜。