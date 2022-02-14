查維爾「西班牙奧斯卡」稱帝 太太彭妮露古絲飲恨影后

查維爾巴頓與彭妮露古絲均是國際知名的西班牙演員，兩人結婚近12年，育有一子一女；巧合地兩人先後在奧斯卡憑《2百萬奪命奇案》及《情迷巴塞隆拿》贏過最佳男女配角獎，今年又分別以《成為里卡多之路》及《 Parallel Mothers》入圍奧斯卡角逐最佳男女主角，能否一同奏凱夫妻踏上頒獎台，成為傳媒焦點。

查維爾巴頓主演的《The Good Boss》由《十萬水急》費南多里昂狄阿拉諾（Fernando Leon de Aranoa）執導，在戈雅頒獎禮破紀錄獲20項提名，結果除了查維爾稱帝外，亦捧走最佳電影、導演、原創劇本、剪接及配樂獎，合共6獎成為大贏家。這亦是查維爾贏得的第7座戈雅獎，他致謝時多謝導演及編劇費南多寫了一個豐富、複雜又有趣的角色。《The Good Boss》講述製造工業秤的工廠，看似仁慈的老闆Blanco（查維爾巴頓飾）和員工正在迎接當地企業委員會檢查，希望能為工廠頒發卓越獎；早前被解僱的員工Jose帶着兩個孩子突然出現，要求恢復職位，氣氛頓時變得緊張。 當管理團隊拒絕他的要求，Jose準備對抗公司，令老闆名譽掃地，阻止他贏得夢寐以求的獎項。

艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的《Parallel Mothers》再次起用愛將彭妮露古絲，講述兩個意外懷孕的母親同一天分娩的故事。可是彭妮露未能封后，輸了給《Maixabel》的白朗卡普狄路（Blanca Portillo），該片根據真人真事改編，講述Maixabel丈夫被巴斯克分離主義組織「埃塔」（ETA）殺害，11年後兇手在監獄要求和她會面的故事。

姬蒂白蘭芝奪國際戈雅獎

彭妮露古絲雖然未能封后，但跟艾慕杜華一同頒發國際戈雅獎給金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）。姬蒂表示高中時看西班牙導演布紐爾（Luis Bunuel）的作品改變了她對世界的看法，「那時候開始我就受西班牙電影的視覺語言所吸引」；艾慕杜華首齣英語電影《A Manual for Cleaning Women》，正是由姬蒂擔正。

佐斯布連不滿《沙丘瀚戰》導演無提名

提起奧斯卡，上周公布提名名單後不少圈中人響起質疑聲音；《便利店氹氹轉》導演奇雲史密夫（Kevin Smith）認為《蜘蛛俠：不戰無歸》受漠視，反問為什麽候選最佳電影有10個名額也容不下廣受歡迎的《蜘》片。《沙丘瀚戰》角逐10獎，但導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）無份角逐最佳導演，《沙》片演員佐斯布連（Josh Brolin）認為美國影藝學院的決定很愚笨，令人難以理解。《彭美與湯美》薛夫洛根（Seth Rogen）則表示奧斯卡收視近年持續下跌，也許因很多觀衆根本不關心。