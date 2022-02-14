被指犯3罪遭無綫雪藏 馮盈盈亮相《七線人棄王》被5子追求

第3宗罪是她私下聘請的助手被指小動作多多，在活動上向其他藝人「集郵」又貪小便宜，無綫曾出言勸她辭去助手，以免影響名聲，但馮盈盈不聽；無綫轉而力捧應屆港姐冠軍宋宛穎。《明報》就傳聞聯絡馮盈盈，至截稿前她未有回覆。

收電動曱甴 嚇到大叫

馮盈盈早前參與綜藝節目《七線人棄王》，被陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠以不同攻勢展開追求，馮盈盈被逗得心情像坐過山車，情緒高低起伏。陳俊堅為突圍而出，向她送上電動曱甴和電筆，嚇到她大叫，狠批對方，「佢真係好幼稚」。

姚宏遠騷肌上陣，馮盈盈不受落，並說：「我覺得佢應該成日咁樣唔著衫出去溝女，唔係好可靠，睇吓就好喇。」最後5子合唱《分分鐘需要你》送給馮盈盈，鄭雋熹更送上親手繪畫，戴后冠的馮盈盈素描畫，令她喜上眉梢。

娛樂組