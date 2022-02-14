丈夫有份創辦無綫 著旗袍台慶祝酒 利孝和夫人逝世 汪明荃：好老闆

娛樂組

利孝和夫人離世消息昨午傳出，她的子女利蘊蓮、利憲彬、利蘊珍其後發出訃告：「致各界：先慈利陸雁群女士於2022年2月12日於家中安詳與世長辭。告別奠禮以私人形式舉行。謹謝社會各界之深切關懷。特此訃告。」無綫對於利孝和夫人離世表示沉痛哀悼，並向利家致以最深切慰問。

2012年辭去董事局職務

利孝和夫人陸雁群的祖父是廣東銀行創辦人之一，父親陸文瀾曾任廣東省稅務局長；1949年她與無綫電視創辦人之一兼首任主席利孝和結婚，後者1980年逝世，利孝和夫人承繼丈夫的無綫股權，並加入董事局，直至2012年辭去董事局職務，此後仍間中出席無綫公開活動，包括無綫50周年台慶。利孝和夫人衣著講究，鍾情旗袍，多年來會穿不同款式的旗袍現身無綫台慶，與已故邵逸夫爵士及太太方逸華等主持切蛋糕及祝酒儀式，令人留下深刻印象。不過利孝和夫人於2014年起曾有3年沒出席無綫台慶，至2017年再次現身時明顯消瘦，當時她穿著紅色旗袍，在家人攙扶下切蛋糕。

熱心公益 近年傳健康欠佳

利孝和夫人近年多次傳出健康欠佳，女兒利蘊珍曾於2018年8月上載與母親慶祝生日合照，家人扶着她吹蠟燭，家人其後澄清利孝和夫人身體很好。同年11月，利孝和夫人在家人陪同下出席利氏家族旗下「利園三期」開幕活動，步履緩慢但精神不錯，面帶笑容向在場人士揮手。她現身時未有穿著最愛的旗袍，一身黃色唐裝上衣襯西褲，佩戴珠寶，優雅貴氣，有發現她左邊面近嘴角位置貼上膠布。

利孝和夫人熱心公益，曾擔任明愛理事會委員、香港柏金遜症基金榮譽顧問。她曾多次捐助港大醫學院，2003年出任香港大學骨健基金創會主席。2004年，她獲香港大學頒授名譽大學院士，表揚她支持醫學院的發展，以及對醫療及福利社區工作的貢獻。

薛家燕：獨特美態

圈中藝人及名人對於利孝和夫人離世感惋惜。汪明荃擔任無綫台慶司儀多年，她表示上一次見利夫人已是數年前的台慶，利夫人是TVB的標誌，是代表一個時代，每次出席台慶穿的旗袍及首飾都好講究。利夫人給她的印象是大家閨秀的典範，亦是好老闆，經常做慈善。

薛家燕讚利孝和夫人很有善心，過去在一些婦女團體辦的慈善活動遇見對方，給她印象很慈祥及和藹可親，外表散發一種女性獨特美態，教人一見難忘。她稱利夫人每次出席活動都穿著不同款式旗袍，儀容打扮一絲不苟，雍容華貴。她說旗袍好難駕馭，但利夫人著得好靚，流露中國傳統美態。鄭裕玲眼中的利夫人高貴大方，衣著及首飾配搭都好完美，亦好健談。

周美鳳：廚藝好叻

身為公關公司負責人的周美鳳，以往參與策劃很多公益慈善活動，包括「光明行動」、「香港柏金遜症會」等，每次邀請利孝和夫人參與，她必大力支持，熱心公益。周美鳳一直視利夫人為偶像，「利夫人非常風趣幽默，為人又聰明和友善，是一位很好、很值得尊敬的前輩。我記得食過她煮的飯餸，很好味，廚藝好叻。近幾年已沒有見到她，再難品嘗她的手藝，願她安息」。

鄧達智：打扮亮眼

鄧達智回憶利夫人每次出現一身旗袍打扮，令人眼前一亮，可說是過去數十年本地旗袍衣著的領軍人物。他最欣賞利夫人不盲目跟隨潮流，貫徹自我特色風格，例如塗明亮眼影和旗袍就是永恆iconic。