【開箱】《派對直落真攞命》 舊同學聚會 搞笑追兇羅生門

每個角色不同觀點及節奏

《派對直落真攞命》講述一班中學舊同學相隔15年重返母校相聚，之後到已是天王巨星Xavier的海邊豪宅繼續狂歡，卻發生命案，Xavier從住所高處直墮沙灘身亡。警方接報到場，女警Danner受壓上司要派更高層到現場，不服氣的她決定要在最短時間內查出真兇，隨即封鎖現場，不讓任何參與派對的人離開。

Danner盤問身在現場的Xavier舊同學，譬如最先受查的是醒來後被畫了大花臉的Aniq，現職「密室逃脫」遊戲設計師的他，中學時期一直暗戀女同學Zoe，卻沒有機會表白，知道她已跟另一同學Brett離婚，Aniq認為這次同學聚會是再續舊緣的好時機，怎料派對上殺出Xavier，對Zoe苦纏不休。

《派對直落真攞命》有趣之處是案件不單出現羅生門，每個角色各有觀點，當他們講述自己版本的故事時，更有不同節奏；譬如首集從Aniq角度出發，似十足浪漫愛情片，包含四角關係的爭風吃醋。第2集輪到Aniq的情敵Brett被盤問，編導把這個中學時代的體育健將，變成動作片主調，包括他載住年幼女兒飛車追逐同學，把自己塑造成英雄人物。

《逃學黐孖咇》導演任編導

第3集，從Aniq的好友Yasper角度出發，則變成歌舞劇風格。事緣中學時Yasper跟Xavier夾band，怎料後者加入樂壇後大紅大紫，Yasper總認為自己的才華不下於對方，希望能有大展拳腳的機會。第4集主角Chelsea被盤問時，則變成心理驚慄片；她既收到隱藏來電號碼的神秘信息，並揭露跟Brett曾出軌；又提到中學時參加一個派對後遭同學排擠，但當女警Danner想問詳情，Chelsea稱事過境遷，必須向前看而不欲提起。不過她這個中學時代的謎團會在第5集解開，同時讓Aniq再成為主要疑犯。

此劇編導基斯杜化米勒（Christopher Miller）拍過《逃學黐孖咇》（21 Jump Street）等喜劇，《逃》片主角卓靈達譚（Channing Tatum）也客串一幕做回自己，講述他跟Xavier演對手戲。此劇每集都安排笑位，譬如第5集講中學時Walt為了得到同學的注視，所以借出房子給大家開派對，怎料依然被無視，部分情節更恍如在看《美國處男》一類的校園片。據報基斯杜化米勒向來喜歡黑澤明的《羅生門》，也鍾情兇案解謎，某次跟中學同學的聚會，更啓發了他，早於2010年已開始構思劇本，原定是劇情片，其後忙於拍《LEGO英雄傳》等電影，最終決定把它變成迷你劇。2020年中宣布此劇會落戶Apple TV+，同年11月公開演出陣容，包括飾演Danner的《波士鬥腦細》蒂芬妮夏迪舒（Tiffany Haddish）、「Zoe」《摩登情愛2》趙素兒（Zoe Chao）、「Xavier」《非常盜》戴夫法蘭高（Dave Franco）、「Aniq」《副總統Selina 第6季》森李察遜（Sam Richardson）及「Brett」《自殺特攻：超能暴隊》艾奇巴倫賀斯（Ike Barinholtz）等。