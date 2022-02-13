《愛回家》最受歡迎電視拍檔 林淑敏許家傑盼榮升「虎媽虎爸」

「蓮輝CP」今年眾望所歸奪得最受歡迎電視拍檔，送水輝表示是很大的認同，與大小姐合作快將5年，他未試過一個角色可以演那麼久，已變成生活一部分，「我想這輩子不會再遇到一個那麼好的拍檔。而且我們有共同理念都是想做一個好演員，而不是要做明星，大家每行一步都是想為套劇好，所以一拍即合」。大小姐稱很想要拍檔獎，覺得這個獎比個人獎更具認受性，「這個獎可代表整套劇，處境劇就是希望藉劇情帶出大家在日常生活會遇到的社會問題，若能令觀眾產生共鳴，我覺得是最大成功！」

透過「互片」建立關係

兩人合作多年，默契毋庸置疑，但過程中難免有摩擦。大小姐笑言初與送水輝合作時，對方說話很客氣「多謝前，唔該後」，後來就很直接，「其實我們經常鬧交，並非別人所看那麼溫馨，是有很多不咬弦的；我覺得要做好一件事，就是需要不同的意見，雖然其間會鬥嘴，但覺得不要因害怕別人反對，而去反對自己和不出聲」。送水輝也認同，稱別人可能會以為他們在「互片」，其實這也是一個建立關係的相處模式。他亦讚大小姐平時很會照顧人，令人很窩心。

二人劇中關係由不認識到變成朋友，之後講他們如何一起對抗家人的反對，堅決在一起，再到結婚，經歷不同階段。問到踏入虎年，會否想再「升呢」做虎爸、虎媽？大小姐說：「很想呀！這個（題材）是很能觸動到香港家長，我見證身邊很多朋友由單身到結婚再生小朋友，他們的性格是180度轉變。」送水輝續說：「尤其有些人結婚前說將來一定會給自己的小朋友自由生活，不會逼他們讀書，點知一生出來就沒有空，因為帶完小朋友去學游水，又要去上奧數等，這些都想經歷下。」

大小姐望生活回復正常

跳出劇集，兩人劇外跟各自另一半同樣愛得甜蜜。談到新年，大小姐表示家中沒什麼新年習俗，加上疫情，故年初一至初三會跟丈夫在屋企靜靜地過一個溫馨的新年，隨便執拾一下屋企，當然也不少得派開工利市，讓大家都開開心心。她又趁機向已到適婚年齡的送水輝催婚，問對方何時派雙封利市。後者怕醜說：「研究中！」不過他稱人大了，新年反而喜歡留在家陪伴家人，當然亦會到女友屋企拜年；他也不怕被催婚，稱雙方家人都很開通。

至於新年願望，大小姐自言這兩年感受很深，希望大家生活秩序可以回復正常，「大家這幾年確實過得不易，我很榮幸做到一份工作可以娛樂大家，為觀眾擠出少少歡笑，那種滿足感很大。即使疫情過去，我們都希望做到無論你幾辛苦，回到家打開電視、電腦，都有我們《愛‧回家之開心速遞》陪伴你，令你開心」。

送水輝目標做到一字馬

送水輝則希望新一年身體健康，並為自己定下目標，就是做到一字馬，「我覺得有目標不能靠口講，一定要行動證明，這也是對自己的一個承諾」。大小姐大讚送水輝意志力強，見證對方拍《拳王》和《機場特警》時如何刻苦操肌，認為如果不喜歡自己的工作是做不到的，很佩服他。送水輝坦言入行已13年，加上曾經歷無工開的日子，現在有機會便想盡力做好。他說：「記得在頒獎禮聽到John哥（姜大衛）說他70多歲人，仍不敢講退休，因為有很多嘢還未學夠；這番說話對我很深感受，作為演員，應該要做好每一次機會！」

服裝：Vivienne Tam

髮型：James Lee @leonardo3_hair_ corner

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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