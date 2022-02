《華燈》第3季預告片露玄機 楊謹華被奶奶追問兇手身分

昨日楊謹華在台灣出席護膚品活動,她透露農曆新年拜年,大家開口不是拜年而是問她「誰是兇手?」奶奶沒有催她生BB,但追問劇情,甚至說:「你只要跟我說(兇手)是男的還是女的。」楊謹華不能劇透,只有巧妙回答:「是活的、長得好看的。」她稱拍《華燈初上》好感觸,第2季中跟林心如在喪禮中對望的場景印象最深刻,她說:「那時還穿插我們年輕時的回憶,那場戲能感受到我們的情誼,真的很愛對方,讓我追劇時也落淚。」

不少網民要求拍第4季或外傳?楊謹華稱無論《華燈》有外傳或內傳,自己也期待並願意參與。

字幕暗示兇手是女生?

有網民指《華燈》第3季英文版預告片露玄機,暗示兇手是女生。片中楊謹華寫信時,旁白念出「如果可以選擇,為什麼會殺人?」,英文版字幕:「If she had a choice,why would she resort to murder?」但也有指對上一句台詞是「你知道一個女人要在這社會上生存有多不容易?」故下句才使用「she」,單討論這話題已好熱鬧。

娛樂組