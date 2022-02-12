《侏羅紀世界：統治霸權》預告曝光 兩代主角聚首一堂

《超時空亞當計劃》玩穿越橋段

除了前兩集的主角基斯柏特（Chris Pratt）和拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）外，《侏羅紀公園》系列的主角羅拉丹（Laura Dern）、森尼爾（Sam Neill）和謝夫高拔林（Jeff Goldblum）亦有份參演，在預告片段中就可見到他們聚首一堂。當然亦不乏基斯駕駛電單車逃避恐龍追捕，以及拜絲躲在水底閉氣，逃過恐龍襲擊的場面。

另一方面，影視串流平台Netflix下月11日上架的新片《超時空亞當計劃》（The Adam Project），前日亦公開了首條預告片。《翻生侏羅館》桑里維（Shawn Levy）執導的《超》片，講述「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）扮演的戰鬥機飛行員Adam，從未來穿越返回2022年，遇見只有12歲的自己，在學校受欺凌，馬克路法奴（Mark Ruffalo）扮演的父親又失了蹤。從預告片段所見，《特務A》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）會扮演Adam的媽媽，《阿凡達》女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）則會跟賴恩並肩作戰。