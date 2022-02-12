網傳離婚訴訟美國法庭紀錄 李靚蕾指王力宏拖欠子女撫養費

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有網民公開一張疑似王力宏與李靚蕾就離婚訴訟在美國法庭紀錄的網上截圖，但未有顯示王力宏及李靚蕾的名字。網民稱兩人從2021年2月19日至2022年2月9日接近1年時間，王力宏一方從起訴到提出動議，他的律師團已提交了11份文件；李靚蕾只提交一次上訴，但被退回要修正，重新提交的上訴檔案，網上截圖顯示狀態為待辦，2月4日曾提出增加律師的相關文件。在王力宏與李靚蕾簽下的協議內容顯示，王力宏對李靚蕾以不執行法庭法令為由，請求法院對她進行藐視法庭裁決，如判決確定，李靚蕾有可能面臨6個月監禁或被罰款。

案件匿名 質疑「網友」怎知情

李靚蕾昨日對就網上傳聞透過律師發出5點反駁，稱網上爆料有關紐約法庭文件進程等，諸多不實。第1點：「紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。」

第2點：「由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期（即紐約時間2022年2月11日）提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。」

第3點中，李靚蕾提到這次紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏，僅雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」，卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情况下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是她一方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。

指王力宏不願協商 越過調解程序

李靚蕾於第4點表示曾不間斷透過不同聯絡方式請求王力宏依照協議約定方式探視孩子，但王力宏不願協商，上月底越過協議約定的調解程序，向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，最後法院依王力宏請求，作出變動探視方案的暫時裁決。她認為孩子們以台灣為家，她同意簽署離婚協議是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下。她斥王力宏惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議外，還因不願履行協議，向紐約法院請求變動探視方案，未顧及孩子需求。她於1月29日向台灣台北地方法院提出相關聲請，將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據將提交予法院審理。

凍結協議可動用的帳戶及不動產

第5點指王力宏雖公開表示願意承擔身為父親之重任，並在經濟上盡力提供幫助，但背地裏挾經濟上優勢，持續向親友詆譭李靚蕾名聲；又指「王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費外，王先生甚至連最基本的子女扶（撫）養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件盡早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己」。

王力宏稱離婚風波引發媒體公審

王力宏亦透過律師發聲明反擊，稱離婚風波引發媒體公審及不理性的網絡霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，「希望所有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法；另外美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。