無戴口罩被追拍 起飛腳反擊 「亞視一姐」薛影儀：佢阻住唔畀我走

記者：林祖傑、鍾一虹

片段中阿儀身穿中袖衫及短褲，在升降機大堂見街坊拍片即出手阻止，隨後用手上的口罩按着嘴逃跑，但街坊仍窮追不捨，邊拍片邊高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到你實影你㗎！」但阿儀仍未有將口罩戴好，逃跑時又將口罩放低，該街坊邊追邊揶揄她，稱她「大紅人明星」，又笑她「肥」，最終阿儀跑回大廈，快步入𨋢欲上樓，但被該街坊阻擋𨋢門，阿儀即連環起飛腳，並向大廈保安員求助稱：「佢阻住我唔畀我走呀！」之後阿儀再走入𨋢，嚇到𨋢內的另一女街坊避走出𨋢，最終阿儀肯戴回口罩才獲放行上樓。片尾見有軍裝警員到大堂了解。

稱去年9月發生 跑步無戴口罩

阿儀昨日就此片段解畫，她說：「嗰個人跟蹤我又影我，條片好耐，是去年9月，唔知點解無啦啦擺上網，又跟蹤我又影我，唔畀我走，昨日（前日）又跟蹤我又影我。」她稱跟該街坊住同一座。問她當時是否忘記戴口罩？她解釋：「我有時跑步。」她稱不知是否對方報警。問起腳踢人可覺得太衝動？她說：「佢阻住我，唔畀我走。」

亞視：阿儀會自我檢討

亞視藝員管理部經理林寶玉就阿儀事件回應，「阿儀當時跑完步，整理一下自己，之後就會戴回口罩，她剛接觸呢行，面對突發情况，未能即時回應。作為公眾人物，無論任何情况，都應該時刻保持警覺，做好安全衛生意識，阿儀會自我檢討，多謝大家一直嘅關心同支持，希望大家都可以畀空間阿儀。借此事件，希望大家一齊共同努力，對抗疫情，早日回復繁榮的香港」。對於阿儀起飛腳，林寶玉補充，「當時情况都好突發、好混亂，但現階段都想畀阿儀先休息」。

林作裕美拍片「抽水」

該片段火速成為熱話，大多數網民都留言稱阿儀應要戴好口罩，亦有網民力撐阿儀，指雖然不戴口罩是不對，但跑步戴口罩好辛苦，該街坊行為亦過激。

另一方面，林作與女友裕美火速拍片「抽水」，林作扮演街坊，追住在家中戴口罩的裕美狂拍，稱裕美不要以為自己是「一姐」就在室內戴口罩，又以「煩音」不停叫裕美除口罩；裕美就阿儀「上身」，向林作出手兼起飛腳反擊。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com