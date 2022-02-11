【開箱】《讀取惡心的人們》 韓國初代罪犯側寫師奮鬥史

為破案成立分析組

《讀取惡心的人們》劇中罪犯側寫師，走進案發現場，尋找線索分析，撰寫調查報告，推斷疑犯的作案手法、動機，甚至精神狀態及人格等，從而協助警方破案。故事以1990年代韓國為背景，當時還未有罪犯側寫的概念。1998年首爾出現「小紅帽連環殺人案」，該名戴上紅色帽子的男生，殺害單身歸家女性。某日，女死者崔華妍（尹惠利飾）遇害，起初警方以為案件同屬「小紅帽」所為，經調查後發現疑犯是死者男友趙江茂（吳承勳飾），後者堅稱冤枉，可是證據均指向他，最終在警員嚴刑逼供下，屈打成招。警員宋河英（金南佶飾）覺得案件有疑點，主動跟其他在囚罪犯對話，企圖了解罪犯心理，從而找出殺害崔華妍的真正兇手。

宋河英偵破崔華妍案件的方法，成為罪犯側寫師的雛形。宋河英為人冷漠，其實內心善良，亦很關心別人。他年幼時曾意外墮入湖中，發現一具女屍，自此明白受害者的傷痛。另一方面，鑑證科主管國榮秀（陳善圭飾）位高權重，深信罪犯側寫的重要性，不時向上級提議開設犯罪行動分析組。他在劇中表示，隨機殺人犯難以沿用一般調查方法，原因是一般罪犯的動機主要是結怨、求財或情殺，隨機殺人犯則沒有特定模式，因此更需了解他們的心理，國榮秀看中宋河英擁有優秀條件，遊說對方加入，從此二人成為韓國最早期的罪犯側寫師。

《讀取惡心的人們》不單是以罪犯側寫師為主角的懸疑劇，還道出宋河英與國榮秀建立犯罪行動分析組的過程。這個新成立部門，資源人手均欠奉，除了他倆之外，便只獲分派一名新晉的系統分析員鄭宇宙（厲雲飾）。劇集初段提到國榮秀一直游說上司開設犯罪行動分析組，甚至自願由鑑證科主管降職至分析組組長，但一直未能成功，直至有傳媒質疑警方破案能力，上級才答應增設有關部組。國榮秀明知此舉只是「公關手段」，但至少達到目標。

劇情改編真人真事

劇集又提到犯罪行動分析組最初不獲其他部門認同，覺得他們前往案發現場蒐證，不單妨礙同僚工作，更有搶走功勞之嫌。另一方面，他們撰寫報告內容並不算實在，對調查作用不大。話雖如此，宋河英與國榮秀仍相信，透過與在囚人士交流，了解罪犯心理，建立相關紀錄，實有助調查及預防同類案件發生。經過組員努力，小組做出成績，獲得同僚認可。

劇中提及案件，不少是改編自真人真事，例如仇視婦女和富豪並以錘子犯案的「2003年柳永哲殺人案」、隨機殺人的「2006年鄭南圭殺人案」，還有姦殺女性的「2009年姜浩順殺人案」等，令劇情更具真實感。至於演員表現，金南佶飾演外冷內熱的警察，角色討好，雖然木無表情，但他擅用小動作來表達內心感受，當他聽到罪犯興奮地複述其兇殘行為時，他會捉緊手掌，象徵怒火中燒；陳善圭角色剛好相反，說話多且一針見血，值得留意的是，他念對白刻意加入鄉下口音，令到劇集更具懷舊味道，角色也變得更立體。