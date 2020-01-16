《魔戒》導演彼得積遜年賺45億稱冠 《福布斯》吸金榜女星摒十大 麗絲韋達絲潘最高排12

出售製作公司賺大錢

全球疫情肆虐，藝人收入頓減，唯有另闢財路，曾經執導《魔戒》三部曲及《哈比人》等科幻電影系列的60歲新西蘭導演彼得積遜亦不例外，去年11月把其創辦的Weta Digital視覺特技製作公司，作價16億美元（約124.8億港元）轉售予電腦遊戲生產商Unity Software，彼得從中獲利5.8億美元（約45億港元），令他成為繼史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及佐治魯卡斯（George Lucas）後，躋身史上第3位億萬身家導演。

麗絲韋達絲潘為影視串流平台Apple TV+主演劇集《晨早直播室》，據報片酬相當可觀，然而她跟彼得積遜一樣，去年出售旗下製作公司Hello Sunshine才是主要收入來源。該公司曾經攝製電影《失蹤罪》及劇集《小謊言》均叫好叫座，易手後為麗絲帶來1.15億美元（約9億港元）收益。

在吸金榜上排第2、7及11位的男歌手Bruce Springsteen、Paul Simon及Bob Dylan，同樣以出售歌曲版權而大賺一筆，去年分別進帳4.35億、2億和1.3億美元（約34億、15.6億和10.1億港元）。長袖善舞的歌手兼監製Jay-Z，去年出售旗下音樂串流平台Tidal，為他帶來3.4億（約26.5億港元）盈利。

另一方面，動作片《幻險森林奇航》​男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）與饒舌歌手Kanye West的部分收入來源，雖然跟拍戲和唱歌有關，但經營「副業」如賣酒及波鞋生意，利潤更是可觀，為他倆分別賺取2.7億和2.35億美元（約21億及18.3億港元）收入，穩佔吸金榜第4與5位。

托爾金影視版權值156億

提起《魔戒》，據綜藝網站Variety報道，擁有英國作家托爾金（J.R.R. Tolkien）名著如《魔戒》、《哈比人》等改編電影、劇集、遊戲、周邊產品及主題公園版權的Saul Zaentz公司，最近開價20億美元（約156億港元）求售，相信令不少製作公司及影視串流平台虎視眈眈。

亞馬遜旗下影視串流平台Prime Video早前斥資2.5億美元（約19.5億港元）高價購入《魔戒》劇集《The Lord of the Rings: The Rings of Power》製作權，將於今年9月2日上架，全球影迷引頸以待，Saul Zaentz看準時機，出售其他版權。