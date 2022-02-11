游嘉欣恨嘗初戀 盼行桃花運

記者：陳釗

攝影：劉永銳

游游人生首次下廚煎糕，似模似樣，原來平時會入廚房跟母親偷師，更自詡有做賢妻良母的潛質，奈何未有追求者，希望虎年有零的突破，「我20多歲，是時候談戀愛，喜歡成熟、專一、溫柔、有內涵，又有幽默感的男生。想當年我讀書時桃花運都幾旺，但近年偏弱，希望行桃花運」。

慶幸去年事業得意，游游說：「《香》劇播完後，其實很擔心，好彩機會一個接一個，很amazing。最難忘《青》劇第一次擔重戲分，機會難得，然後又有份參與《青春不要臉》、《四十二章經》和《法言人》，很滿足。」在《萬千星輝頒獎禮2021》首次提名飛躍進步女藝員打入5強，也為游游注了強心針，她說：「上年《香》劇是我第一次出席頒獎禮，沒想到今年有份坐在台上，希望下次行上台領獎。」

宅女變女神

入行後增廣見聞，游游自覺性格變開朗，「以前很內向，考試溫書試過一個月不出街，朋友約我都很少應約，很享受孤獨感，去到熱鬧地方會感到很疲累。入行後，走出舒適圈，增強社交技巧，多結識朋友，對工作也有幫助」。

不斷自我增值

無綫近期力推新人，競爭變得激烈，游游認為有競爭才有進步，閒時會運動喼弗，多睇戲劇和書籍，學習調節情緒，不斷自我增值。對於被網民推舉為新一代女神？游游多謝大家愛戴，並視鍾嘉欣為學習對象，「我睇鍾嘉欣演戲成長，覺得她很有魅力，溫柔又善良，在頒獎禮首次見到她真人，好開心」。

游游近年跟朋友合資開時裝網店，升呢做老闆娘，她說：「我以前多穿運動裝，顏色離不開黑白灰，自從學會襯衫，見到影相、拍片效果好靚，心情會很好。」

場地提供：火山燒（荃灣）

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