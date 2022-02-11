朱晨麗：見到苗僑偉會腳震 蔡思貝演繹淒美愛情故事

蔡思貝開心在《飛虎3》一嘗做女飛虎滋味，不過她自嘲頸長，戴上頭盔應付多場動作場面，包括拿着槍一個打十個、在地上滾動再站起身開槍等，弄至條頸好痛，加上導演要求高，要求她出手要狠，每次出盡全力，咬緊牙關應付每個鏡頭，消耗大量體能。至於她與吳卓羲的感情線，她形容為刻骨銘心又淒美。

蔡思貝無約胡鴻鈞慶生

蔡思貝日前31歲生日，她表示一向簡單為主，當天穿上學生時代著過的恤衫去行山，然後和家人慶祝。因疫情嚴峻，她沒有相約好姊妹慶祝，但賴慰玲帶同兒子來給她驚喜。緋聞男友胡鴻鈞可有相約慶生？她說：「沒有，疫情大家都要小心，但他有送上祝福。（為何跟余德丞慶生？）他致電給我說合作的節目重播，撞正是我農曆生日，才相約慶祝。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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