人多地方戴兩個 陳豪為保護家人 24小時戴口罩

劇透教官角色壯烈犧牲

陳豪在《飛虎3》飾演教官，他未演過這類劇種及角色，雖然過足戲癮，但演過才知不容易，要學好多關於飛虎隊的知識，全身裝備連頭盔共重20磅，拍攝時很辛苦，但是個很好體驗，跟一眾演員合作愉快。他劇透會壯烈犧牲，令劇情更感動。提到太太陳茵媺在大年初一上載一家五口在家中的溫馨照，陳豪說疫情關係不方便去拜年，留家跟仔女玩遊戲，欣賞桃花，太太則下廚。

黃宗澤少艷福 投訴樂易玲偏心

黃宗澤投訴總監製樂易玲偏心，安排吳卓羲劇中有蔡思貝和姚子羚兩個女友，他只跟陳瀅有感情線，親熱戲只用鏡頭快速帶過，亦被對方佔便宜。黃宗澤笑言：「幾十歲人仲保持乜鬼形象，我申請拍第4輯要多艷福。」該劇計劃開拍第4輯，黃宗澤稱有難度，「因為第3輯有太多大場面，要想辦法突破才得。原本第3輯去馬來西亞取景拍飛機及郵輪，或者到第4輯可以再用這些構思」。吳卓羲也希望每輯都有新鮮感。提到樂易玲已計劃明年拍第4輯，兩人表示不知情，吳卓羲笑說：「三哥（苗僑偉）一個都夠撐起，可以由他拍套前傳先，相信會好好睇。」

親友無催婚 吳卓羲：任我自生自滅

黃宗澤日前眼睛受傷，向劇組請病假。他解釋因生眼瘡引致眼腫及狂流眼水，幸好找到醫生看急診，抑制病情不用開刀，避免影響拍攝進度。他與吳卓羲新年假期都宅在家中，吳卓羲說很多親友已移民，來拜年的親友不多。有否被催婚？他笑說：「不知他們內心怎樣想，沒有講這些，可能大家任我自生自滅。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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