《Drive My Car》首齣日片爭金像電影 濱口龍介：夢想成真

濱口龍介表示，奧斯卡是夢想地，正如荷李活是夢工場一樣，能夠置身其中，感覺就似夢想成真。《Drive My Car》成為史上首齣角逐金像獎最佳電影的日本片，並自2019年是枝裕和執導《小偷家族》後，再有日本片入圍奧斯卡最佳國際電影獎；亦是連續第4年問鼎國際電影獎的導演，同時入圍角逐最佳導演殊榮。

查維爾支持兩個「太太」

另一方面，在《史賓沙》扮演戴安娜王妃的姬絲汀史超域（Kristen Stewart）早前未能躋身演員公會提名，卻首次入圍奧斯卡角逐最佳女主角，對此她表示驚訝又榮幸。

《成為里卡多之路》查維爾巴頓（Javier Bardem）與《Parallel Mothers》彭妮露古絲（Penelope Cruz）夫婦同時問鼎影帝影后，在《成》片扮演查維爾太太的妮歌潔曼亦有份角逐最佳女主角，查維爾表示無論現實或戲中老婆他都支持，不過彭妮露再度以西班牙語演出的電影而獲提名，他認為成就不凡。

至於《貝爾法斯特》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）亦寫下奧斯卡歷史新一頁，在整個演藝生涯獲7項不同界別提名，包括最佳電影、導演、原創劇本、改編劇本、男主角、男配角及短片，成為歷年之最。憑《馬克白》問鼎影帝的丹素華盛頓（Denzel Washington），歷年合共有10項提名，亦是黑人演員的最高紀錄。

賴聲川女婿角逐最佳國際電影

值得一提的是，首次有不丹電影入圍爭奧斯卡最佳國際電影，導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）的太太賴梵耘是製片人之一，外父正是台灣著名舞台劇導演賴聲川。