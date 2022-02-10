英國音樂頒獎禮膺3獎大贏家 Adele含淚謝前夫兒子

Adele去年推出第4張錄音室大碟《30》，短短6周已成為2021年全英最暢銷專輯；前晚在英國音樂頒獎禮奪得年度專輯之外，亦憑新碟內的《Easy On Me》贏得年度歌曲獎。今年改制無分男女的年度歌手獎，Adele擊敗Ed Sheeran等對手掄元。Adele上兩張專輯《25》及《21》亦在英國音樂頒獎禮摘下上述3獎，令她繼樂隊Coldplay後，成為史上首名歌手可連續3張大碟橫掃3大獎。她今年唯獨在樂迷投票的流行曲與R&B演出獎，敗給Dua Lipa。

曬巨鑽戒疑訂婚

Adele的《30》是有關離婚的歷程，奪得年度專輯時，她特別把獎座獻給前夫Simon Konecki及9歲兒子Angelo，並含淚表示，「這專輯是有關我們的旅程，不止是我個人。我為堅持己見而驕傲，推出一張很私人的大碟，現在已不是很多人會如此做」。由於去年非二元性別歌手Sam Smith未能躋身年度男或女歌手獎，英國音樂頒獎禮受到抨擊，因而今年改制，統稱為年度歌手獎，Adele致謝時表示，「我理解他們為什麽要改這獎項名稱，但我真的很喜歡做女人，也真的很喜歡成為女歌手」。

Adele相隔6年再次在英國音樂頒獎禮上演出，獻唱了《I Drink Wine》。頒獎禮前在紅地氈，她左手無名指的巨形鑽戒，引來揣測是否跟NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul已經訂婚。

另一方面，Ed Sheeran贏得今年新增的年度作曲人獎，他亦有即場演出。美國女歌手Billie Eilish擊敗Doja Cat、Olivia Rodrigo及Taylor Swift等贏得年度國際歌手殊榮，已是連續第3年得此獎的Billie 未有到場，並透過視像致謝稱，「再得此獎實在太幸運了，我不覺得自己值得」。

Bruno Mars和饒舌歌手Anderson .Paak.組成的Silk Sonic，力壓韓國防彈少年團（BTS）等對手，捧走年度國際組合獎。至於去年美國的新人王Olivia Rodrigo，憑《Good 4 U》獲頒年度國際歌曲殊榮。