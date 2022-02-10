獲飛躍進步獎激發事業心 羅天宇誓撐起頭家 盡快讓母享福

羅天宇對家中兩頭同樣7歲的布偶貓Artemis，和英國短毛貓Luna寵愛有加，全家均視牠們如仔女，惜到燶。他手抱Luna合照，笑言像抱「老虎女」過年應節，希望全家人在新一年也像她生生猛猛，還趁虎年許下3個新年願望。「首先是健康，母親年紀漸大，又有家族遺傳病，最希望是身體健康。其次是開心快樂，過往家裏有不開心的事發生……第三就是團圓，一家人最緊要聚在一起。」

天宇今個農曆新年期間要開工，但也盡量陪家人過節食飯和拜神攝太歲，祈求今年事業順利和身體健康。

演好每個角色報答母親

有感母親年紀不輕，身為家中長子的天宇自覺有責任撐起頭家，感激媽媽多年一直投放不少心機在他與弟弟胡㻗身上，從來沒有催逼二人，只求兩兄弟健康開心就夠。

他決定盡力做好每個角色報答母親，暫時未敢有任何承諾，「媽咪沒有講過想我當視帝，可能知我能力有限吧。她只說『仔，你快啲紅啦，否則我驚沒命享你福』，聽完她的話很心痛，所以希望做得更好，才有能力照顧母親，很欣慰這方面我和弟弟目標一致，會一齊努力。」現時和母親及弟弟同住，天宇目標將來購置比現時更大的單位，讓家人住得舒服。

盼繼續唱歌兼闖影圈

目前已完成《法言人》和《旁觀者》兩齣新劇，由於以往演出斯文正經角色為主，天宇希望新一年有機會挑戰動作打鬥戲，或性格與他本人反差極大的角色。他直認對唱歌和拍戲甚有興趣，「去年唱《我家無難事》主題曲，終於有一首屬於自己的歌，感覺好奇妙。雖然不一定要成為歌手，但盼有機會唱自己演出劇集的主題曲或片尾曲，我有跟不同老師學唱歌，間中拍些短片在網上分享。入行多年，我從未試過拍電影，曾路過片場見到電影場景很有真實感，很想體驗拍劇和拍戲的分別」。

場地提供：Maison Gaia@K11 MUSEA

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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