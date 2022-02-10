疫情肆虐 否認懷第2胎 單文柔擔心老公陳展鵬出外拍劇

陳展鵬與單文柔參與節目《諸朋戀友》錄影，談到單文柔懷第2胎，兩人均否認。問是否怕BB小器？單文柔說：「真係唔係，有好消息會公布。」陳展鵬笑言的確有好消息公布，「這幾天我可以放假，好好陪太太及女兒，因為我在《隱門》的戲分已拍完，多謝太太一直辛苦為頭家把關」。

少帶女兒外出 最大娛樂行街市

提到《隱門》劇組有外判工作人員確診，他表示獲悉後到私家醫院接受檢測，每日收工回家都會消毒，公司亦即時安排停拍外景，只拍廠景。他呼籲大眾提高安全意識，待確診數字回落，生活便回復正常。單文柔指疫情令大家擔憂好一段時間，但應該正面地生活，「我也擔心展鵬出外拍劇安全，現在少帶女兒外出，最大娛樂是行街市」。展鵬笑指太太嫁入陳家後，兼顧多個角色，現在小朋友逐漸長大，她可以做想做的事如拍綜藝節目和劇集。單文柔說：「我要照顧小朋友，在家拍片分享是自己喜愛的工作，但都想嘗試多些綜藝和拍劇。」

黎諾懿細仔初一發燒入院

黎諾懿與太太李潔瑩亦有份錄影新節目；李潔瑩誕下細仔後剛坐完月出關復工，兩人稱迎接第二胎較輕鬆，不過細仔秉承黎家傳統，初一發燒入院，而大仔出世時也試過初一入院，一家人在醫院過，感恩並無大礙。

被老婆踢爆廢武功不浪漫

黎諾懿笑言節目中分享情史，沒法數出最浪漫的情人節，皆因每天都是情人節，「我試過在太太生日，第一個飲醉酒，但以後都不敢了，太太嬲了好幾日」。李潔瑩爆料，「現在他已廢了武功，不敢再飲酒。他從來不是浪漫的人，婚後下廚已是最有型的事，他不時拍節目要煮好多菜式，在家會交給家傭煮，現在好難請他郁手下廚，除非有朋友作客」。

問黎諾懿情人節可會下廚逗太太？他即借兒子作擋箭牌，「現在有兩個仔，想鋸扒都困難，怕鋸扒中途要泵奶，等遲一點再慶祝啦！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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