未有提與樂易玲曾勵珍不和傳聞 王祖藍自稱熟內地 做北上先鋒

娛樂組

王祖藍在曾志偉游說下跟家人返港，當時被問及曾志偉給什麼條件利誘回港？王祖藍笑言：「佢畀咗個電話我召我返嚟！」他當時稱是時候回饋娘家無綫。王祖藍上任創意官後頗多搞作，打造了《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》等綜藝節目。

稱在管理層面不斷突破

不過早前有報道指，專程從加拿大返港的鍾嘉欣未能在《萬千星輝頒獎禮》封后，王祖藍為此跟樂易玲及曾勵珍鬧不和；王祖藍上月中又突然離港，堅持親自帶隊，與王浩信、張振朗、高海寧等往內地交流，惹來他意興闌珊，想轉移陣地的揣測。據報王祖藍多年來在內地發展，已建立地位及人脈；有指他打算為無綫藝人處理內地工作，向將約滿無綫及邵氏的藝人招手，計劃做代理人為他們接洽內地工作。

自不和消息傳出，王祖藍、樂易玲與曾勵珍均未有回應。昨日王祖藍透過無綫外事部表示，由於他較熟悉內地，故擔任先頭部隊，並多謝公司給機會，但他未有提及跟樂易玲與曾勵珍有否鬧翻。

王祖藍表示連日忙於開會，未有時間留意新聞，「小弟近日忙於統籌TVB的幾個項目，由於是和內地幾個平台深度合作，所以各種類型都有，音樂的，演技的，直播等，來內地後又新增了一些其他綜藝和宣傳工作。由籌劃到創作，這段日子非筆墨所能形容，時間好快又到達製作階段，所以今次有機會同幾個TVB藝人來內地一齊親身體驗，我今次就站崗於幕後做策劃。首先多謝公司一直給我這些機會去試，讓我在管理層面上不斷突破，體驗得更多。我之前一直與內地各平台合作，而且十分愉快。在2022香港回歸祖國25年的重要日子，內地與TVB合作的平台會愈來愈多，較熟悉內地的我當然是先頭部隊。在2022大家也要身體健康萬事順境，多謝大家關心！也希望得到大家更多的支持！」