冼靖峰失言受教訓 鄭裕玲幫口求大眾原諒

經一事長一智

節目中，Archie被Do姐問到是否平時都是這樣跟其他《聲夢》學員傾偈，覺得很舒服，忘記有鏡頭才出錯？Archie直認跟林智樂（Felix）最好朋友，二人到現在都是想講什麼就講什麼，他說：「但不可以話平時傾偈都是這樣，知道不可以拿這些來講笑，當時講完都打了個突，真的覺得講錯，不可用這些來講笑，但是直播不能叫停重錄，所以都無辦法，經一事長一智，知道要好好做事和做人。」

好友擔心做傻事

Archie表示事件發生頭兩日真的很不開心，對自己很失望，「但知道不可以因此氣餒、放棄，當下會有很多負面情緒，一開始很容許負面情緒侵襲自己，再過一段時間消化件事，經過這個教訓後，自己是有所進步、成長和改善，有日觀眾一定會睇到」。

Archie透露有很多朋友驚他會做傻事，怕他會放棄唱歌事業，收到很多短信和電話慰問，他說：「當中有一個做銀行的朋友很好，連股市也不理，駕車陪我去兜風散心至凌晨。」

Do姐籲勿咬住唔放

Do姐安排Archie擔任虎年第一名節目嘉賓，鼓勵後輩同時亦語重心長教導，她說：「現在身分是公眾人物，的確不同，所以樣樣都要小心，我覺得聽眾或觀眾應該看這個小朋友剛入行不夠一年，是要一些成長空間和過程，這次他的確是講得不對，亦已出來道歉，是一個大教訓，以後講說話都要諗過和過濾過先，說話前要在腦裏面先組織，不可以講的永遠都不可以講，要買到個教訓，真的不可重蹈覆轍。小朋友長大一定有過程，希望聽眾和觀眾不要成日咬住這件事不放。」

記者：林祖傑