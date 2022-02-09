【開箱】《心之所向》 自閉青年 盡力正常

視評觀衆好口碑

除了Netflix，其實亞馬遜Prime Video也有不少值得追看的劇集，卻沒受到太多關注，例如1月21日上架的《心之所向》（As We See It），講述3名20多歲患有不同類型自閉症的青年及他們照顧者的故事；在爛番茄影評網站，專業評論超過九成好評，觀衆更給予滿分，在影視資訊網站IMDB亦獲8.2分評價。

全劇8集每集約半小時的《心之所向》，講述Mandy一心考入醫學院專攻神經科學，可惜分數不達標；她受薪於3個家庭照顧3名自閉症患者，分別有不能忍受別人愚笨且直腸直肚的電腦奇才Jack、在快餐店打工渴望拍拖的Violet，以及恐懼人群的Harrison。Mandy的男朋友Joel，因升學問題要離開洛杉磯，並邀請Mandy同行，而且運用父親的人脈，讓她跟名醫學習；雖然通過面試，但Mandy還是放不下3名患者。

3人面對不同的難題，他們的家人亦有各種負擔；Jack雖然編寫電腦程式出色，由於社交障礙，讓他不懂與同事及上司相處，經常得罪人。當得悉父親Lou患有癌症，Jack擔心不已，卻不懂表達情感，只能不斷在網上尋找相關資料，甚至搶去癌症中心護士Ewatomi的文件，但錯有錯着，兩人展開不一樣的情緣，也讓Jack首次打開心扉。Violet父母雙亡，與兄長Van相依為命，後者總擔心妹妹受傷害，會過分保護，Violet卻一直渴望拍拖，過正常人的生活。她經交友網認識男生約在酒吧見面，交談兩句對方發現不對路「借尿遁」，Violet久等要結帳遂向兄長求救，Van因此禁她使用智能電話，兄妹倆大吵一場。至於Harrison，在3人當中家境最富裕，但他緊張就會暴食，又害怕人群；開首一集Mandy就是訓練他從家裏走到附近的咖啡店已算完成功課，即使戴了耳筒快到終點，突如其來的狗吠聲，也會把Harrison嚇得飛奔回住所。他好不容易認識了住在樓上的男孩AJ，後者母親卻反對他們成為朋友。他更不知道父母打算待么女入大學後，就遷居蒙大拿州長住。

3主角自閉症演員

3名患有自閉症的主角，經常強調要過正常生活，Jack跟Ewatomi約會看電影《俏郎君》，看到尾聲時見Ewatomi與很多現場觀衆落淚，其後他說要學習同理心，假裝關心一切，甚至聽《俏》片主題曲《The Way We Were》逼自己落淚。同是自閉症患者的Douglas對Violet很有好感，後者卻討厭對方，在她眼中要跟正常人拍拖才算正常。當Van失言說她本來就不正常，Violet即大發雷霆。暗戀Mandy的Harrison，看到她與Van親吻，感覺被背叛，認為Mandy說愛他都是謊言，而不明白愛有很多種。此劇笑中有淚，大吵過後有時是3人心意互通的溫馨時刻，譬如Violet大發脾氣，看似漠不關心的Jack就拿出借父親錢買的吸塵機械人，讓Violet首個按啓動掣，她立即平靜下來，是全劇奇妙時刻之一。

據報《心之所向》改編自以色列劇集《On the Spectrum》，有評論則認為跟Netflix的《異類》（Atypical）有點類近，後者是圍繞自閉症少年的成長故事，至今已推出了4季。至於《心》劇，據報分別扮演Jack、Violet與Harrison的力克卡斯曼（Rick Glassman）、邊思恩（Sue Ann Pien）及艾拔路狄基（Albert Rutecki）都是自閉症演員，亦是美國劇集首次有此嘗試。可能與炮製過《為人父母》的編劇兼監製積遜卡添斯（Jason Katims）家有自閉兒，所以對這方面較了解有關。