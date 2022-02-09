古天樂監製《一家人大戰機械人》入圍最佳動畫 《犬山記》奧斯卡12提名領先

今屆共有10部作品角逐最佳電影獎，除了《犬山記》、《沙丘瀚戰》和《Drive My Car》外，還有《千萬別抬頭》、《王者世家》、《心之旋律》、《貝爾法斯特》、《甘草薄餅》、《西城故事》及《毒心術》。跟美國製片人公會早前公布的提名名單，幾乎一樣，僅《夢想期限tick, tick... BOOM!》落選，令Netflix爭奪史上首個最佳電影獎座的重任，便得落在《犬山記》和《千萬別抬頭》身上。

濱口龍介角逐最佳導演

《犬山記》帶挈珍甘比恩成為奧斯卡史上首位兩度提名最佳導演的女電影人，她的競爭對手包括《Drive My Car》濱口龍介、《西城故事》史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、《貝爾法斯特》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及《甘草薄餅》保羅安德遜（Paul Thomas Anderson），同樣跟早前公布美國導演公會（DGA）提名名單大同小異，分別在於濱口龍介取代《沙丘瀚戰》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）而已。

有趣的是，今屆共有兩對明星夫婦同時入圍爭獎，《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）分別提名最佳男女配角；《成為里卡多之路》（Being the Ricardos）查維爾巴頓（Javier Bardem）與《Parallel Mothers》彭妮露古絲（Penelope Cruz）更問鼎影帝影后。

《史賓沙》姬絲汀爭影后

查維爾巴頓曾經憑 《二百萬奪命奇案》贏得金像男配角，能否憑《成為里卡多之路》零的突破？便得看對手《犬山記》班尼狄甘柏貝治、《王者世家》韋史密夫（Will Smith）、《夢想期限tick, tick… BOOM!》安德魯加菲（Andrew Garfield）和《馬克白》丹素華盛頓（Denzel Washington）的勝算了。至於彭妮露古絲的影后對手，則有《史賓沙》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、《失去的女兒》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《成為里卡多之路》妮歌潔曼（Nicole Kidman）和《The Eyes of Tammy Faye》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）。

古天樂：開心榮幸

古天樂監製《一家人大戰機械人》將會跟《奇幻魔法屋》、《盛夏友晴天》、《魔龍王國》和《逃不出的記憶》爭奪最佳動畫，古天樂得悉入圍喜訊後表示：「開心同榮幸今次《一家人大戰機械人》入圍奧斯卡，希望呢部動畫可以帶到𠵱家最需要嘅正能量畀大家，最重要係提醒大家要更加珍惜同一家人相處嘅時間。希望以後可以帶更多好嘅動畫作品畀大家。」奧斯卡頒獎禮將於3月27日舉行。