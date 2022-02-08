發短信跟李佳芯拜年 「蟲草大王」陳恩德避談有否獲回覆

無直接同樂小姐聯絡

陳恩德表示派福袋多年，近兩年疫情下不便上門送暖，今年改到戶外舉行，笑言與林希靈、黃愷怡、張明偉站在一起有種象徵，「我們做了一點事，象徵什麼呢？大家自己估下。」問他有否跟樂小姐聯絡，他說：「應該有聯絡我下面的同事。（跟樂小姐有冇偈傾？）我冇特別睇法，其實度度都是這樣宣傳，試下囉，都是好事來的。」轉到ViuTV落廣告是否已見效果？陳恩德說：「ViuTV只是其中一個平台，剛落廣告未有那麼快睇到成績。」

稱跟曾勵珍是朋友

有網友認為樂小姐與無綫另一高層曾勵珍（珍姐）是時候退下火線，陳恩德大讚珍姐仍然很靈活，並笑說：「我跟她開會，她鬧我，不畀面呀，講笑。其實她給我很多意見，我和珍姐是朋友，大家有聯絡。」有否透過珍姐調解跟TVB不和事件？他說：「不關事的人，無謂拉入局，我都不是想搞壞大家關係。」陳恩德直認農曆新年期間有發短信跟Ali拜年，至於對方有否回覆，他避談：「都是這樣啦，不知呢，我冇check。」

離巢林希靈黃愷怡多搞作

已離巢的林希靈與黃愷怡私下是好姊妹，時有聯絡，黃愷怡表示轉型做KOL，稍後會請希靈任節目嘉賓。希靈最近參與兩個港台真人騷與文化節目，但拍攝受疫情影響，「個文化節目要去好多廟宇、場地取景，拍了1集後就停工，幸好真人騷可以到戶外繼續拍」。她透露與男友陳安立推出賀年糕點賣了4000份，發了新年財，加強他們的信心，下一步想推出湯包產品。

憑《愛‧回家之開心速遞》George一角入屋的張明偉，透露藝員約將於4月滿約，但仍未獲高層安排對話，「未傾過，現在等候發落，未知要不要還騷」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com