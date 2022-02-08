吳浩康虎年努力覓結婚對象 泳兒孖許靖韻學跳舞博轉型

吳浩康出新歌想出碟

吳浩康透露今年計劃推出4首歌，至於會否輯錄成EP推出，他表示十幾年沒出唱片，希望可以，但仍是做好才算，「現在很多人的家中沒CD機，都是透過網上平台聽歌，一直和公司探討有效又合時的發布方式，坦白講，CD都慢慢被淘汰」。感情方面，自覺已到適婚年齡的他稱緣分來到會結婚，但現在未有，唯有邊努力工作搵錢邊搵伴。

泳兒許靖韻拒變組合

去年憑歌曲《荊棘海》大豐收的泳兒，表示今年會將這幾年經過的高山低谷經歷投放在歌曲中。早前她與許靖韻一齊學跳舞，透露對方想她陪學K-pop。許靖韻說：「我一直有學跳舞，頗有活力，又聽很多快歌，很想向大家展示這一面。之前唱的歌曲都很慘情，其實我的感情世界不是那麼慘，也有甜蜜時候，今年想用跳唱去表達。」

二人何不一起跳唱，她們異口同聲說不，稱現在變跳舞組合很難且競爭大，還是留給真正跳唱的人，她們客串一下好了。

艾妮求好姻緣

艾妮有700幾度近視，透露稍後做矯視手術，故農曆新年留家休息。「幾歲開始近視，今年誓要解決這問題。（清晰後可以帶眼識人？）是，因為之前遇到很多賤男，不知是否條命如此，今年想有段好姻緣，識到個好男人」。李靖筠去年拍了3部電影，拍攝及宣傳期都很順利，期待疫情快些過去，電影市道興旺。曾樂彤在新年前完成新歌MV，稍後派歌，希望虎年順順利利。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：The AIR（The ONE）

服裝：Ports Pure（泳兒）、HARRISON WONG（吳浩康）、iBLUES（艾妮）、marimekko（李靖筠）、b+ab（曾樂彤）

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