《大叔的愛》贏8獎成票王 盧瀚霆李佳芯膺民選視帝視后

記者：林祖傑

李佳芯（Ali）以1006票之差，撼贏無綫劇《星空下的仁醫》鍾嘉欣，應屆無綫視后林夏薇未獲提名。Ali主演的《智能愛人》打入民選最佳劇集第5位，憑阿寶一角獲民選視后，Ali接受《明報》訪問時分享得獎感受，她說：「這是一個屬於大家的獎項。近年作品不多，感謝大家的喜愛，會繼續努力做好自己。人日快樂！祝各位平安、健康！」

Ali讚《大叔的愛》好睇

問到Ali可有看過民選視帝Anson Lo主演兼奪民選最佳劇集的《大叔的愛》？她即大讚：「有睇呀，演員同題材好新鮮、大膽，遇到好劇本是演員的福氣。」至於可希望在電視以外跟Anson Lo合作？Ali持開放態度，「我不嬲都做緊唔同嘅新嘗試，唔想局限自己」。

Anson Lo感謝觀眾喜歡凌少牧

「教主」Anson Lo不但成為民選視帝，更囊括飛躍進步男藝員，憑《不可愛教主》獲最佳電視歌曲；與呂爵安（Edan）的「田牧CP」奪最佳戲劇拍檔，他主持的ViuTV節目《神的女主角》獲最佳綜藝節目。Anson Lo在社交平台的限時動態分享得獎感受，對於被封民選視帝，他留言：「謝謝大家喜歡凌少牧，2022年一定會繼續努力。」至於《神的女主角》獲獎，他稱「好珍惜的一個回憶」。

有份參演《大叔的愛》的黃德斌，於民選視帝票數排第4，不敵Anson Lo。問對Anson Lo成為視帝，他有何評價？黃德斌回覆：「嘩，恭喜晒！」

邱士縉簡慕華膺男女配角

MIRROR成員邱士縉與簡慕華憑《大叔的愛》成民選最佳男女配角，民選飛躍進步女藝員由練美娟奪得；6膠憑《膠戰、膠戰S2》成民選最佳主持。《CHILLCLUB》獲民選最佳資訊節目，民選最佳時事節目由《經緯線》奪得。